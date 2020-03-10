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Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы
mosday.ru

Власти Москвы приняли решение для борьбы с коронавирусом построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«На сегодняшний день в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются. Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ. Происходит немало других «профилактических» госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий. Поэтому в рамках режима повышенной готовности мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ №1», - написал мэр.

Он отметил, что новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но тем не менее оснащенная самым современным медицинским оборудованием. «Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания», - подчеркнул мэр.

Как отмечается в тексте, для строительства больницы выбрана площадка в ТиНАО расположенная за «бетонным» кольцом: поселение Вороновское, в районе дер. Голохвастово. «Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению. В связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, обеспечим газом и близлежащие поселки», - добавил мэр.

ГБ

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