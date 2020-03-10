Все новости >>

//Общество 13+

Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики
Фото: moskvoreche-saburovo.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Я принял решение о создании Оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам. Ближайшая задача штаба - организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности», - написал Сергей Собянин.

По его словам, большое внимание будет уделено оказанию помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействие в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции.

«Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом», - подчеркнул мэр Москвы.

Собянин также отметил, что ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно, однако глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Причинами для этого послужили распространение коронавируса, из-за которого снизились объемы международной торговли и туризма, а также падение цен на нефть и снижение курса рубля.

 

ГБ

//картина дня

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим…

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь…

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…