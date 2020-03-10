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10 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: moskvoreche-saburovo.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Я принял решение о создании Оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам. Ближайшая задача штаба - организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности», - написал Сергей Собянин.

По его словам, большое внимание будет уделено оказанию помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействие в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции.

«Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом», - подчеркнул мэр Москвы.

Собянин также отметил, что ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно, однако глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Причинами для этого послужили распространение коронавируса, из-за которого снизились объемы международной торговли и туризма, а также падение цен на нефть и снижение курса рубля.