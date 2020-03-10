Звезды в шоке: как спасаются от коронавируса наши селебрити

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10 марта 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Как спасаются звезды от коронавируса, фото: соцсети

«Аргументы недели» выясняли, кто ещё из наших артистов, звёзд и селебрити начал всерьёз применять меры предосторожности по борьбе с коронавирусом или даже решил изолировать себя.

Продюсер Яна Рудковская объявила о самоизоляции в связи с недавней поездкой в Париж, сопровождаемой опасениями заразиться коронавирусом. Рудковская призналась подписчикам, что добровольно сама себя посадила на двухнедельный карантин и даже перенесла празднование юбилея.



Новости о коронавирусе подталкивают звёзд изменить привычки и соблюдать рекомендации докторов. Кто-то делится своими переживаниями на тему коронавируса в соцсетях, чтобы поклонники не забывали об опасности. Некоторые селебрити делятся со СМИ своими методами предосторожности. Конечно, большинство знаменитостей пока не отменяют рабочие гастроли, съёмки, проекты и т.п., но исправно носят защитные маски, заботятся о гигиене и избегают лишних поездок и походов по местам с большим скоплением людей.

Российская селебрити Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram размышлениями о короновирусе и своей политикой предосторожности.

Ксения пишет: «Хочу сразу предупредить: всё, что я скажу ниже - лишь мои домыслы и теории, это просто мнение. Я считаю, что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше, чем вируса, который пока, по статистическим данным, убивает столько же сколько пневмония или грипп, но наводит ужас. Объясняю на примере лично моей семьи. Теперь я уже могу говорить, так как прошел карантин. 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для Платона из Китая. Не говоря уже о том, что он прилетел прямым рейсом без всяких помех, у самолёта ему померили температуру. На этом всё. Я, естественно, человек более осторожный: сняла отдельную квартиру и посадила человека на карантин.»

Далее Собчак рассказала, что она сама решила перестраховаться и сдать анализы на коронавирус. Однако оказалось, что даже в Москве частные больницы не делают таких анализов, все москвичи должны ехать в центр на Графской улице. По мнению Ксении, мало кто решиться на такой шаг, потому что шанс подхватить коронавирус там, где больше его потенциальных носителей, гораздо выше. «Зачем это делается? На мой взгляд - только с одной целью - снизить статистику. Ну, умер человек от гриппа или пневмонии - ну, ничего, бывает. Все равно умирает от этих болезней примерно столько же людей. Зачем же сеять панику? Чего на самом деле бояться? Бояться, что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты.» - пишет политик.

Кроме того, Ксения Анатольевна написала, что уже купила продуктов на полгода, изолировала ребёнка от садика, пьёт витамины, занимается спортом, «пожирает» апельсины и прочее.

Мария Кожевникова призналась поклонникам в Instagram, что очень встревожена новостями о распространении коронавируса. Актриса поделилась, что она старается об этом не думать, не читать и не говорить... Но то, что уже происходит в Европе заставляет об этом написать. Мария в замешательстве, но уже отменила экскурсию детей в Будапешт. «Боюсь аэропортов», - призналась 35-летняя звезда «Универа». «Столько разной информации, что не знаешь, где правда. Реальные ли цифры, скрывают или наоборот нагнетают, искусственно ли созданный, как оружие?! Связанно ли это с экономикой… Огромное количество вопросов, и ни одного ответа, только догадки. Разговаривала с профессором, доктором медицинских наук, врачом высшей категории - Чеботаревой Татьяной Александровной, немного успокоила, но диссонанс явно существует, и у ученых тоже нет пока точных ответов.» - рассказала Кожевникова.

Певица Светлана Лобода передвигается по аэропорту в стильной черной маске: «В аэропортах желательно ходить именно так: неудобно, но приходится. Берегите себя!».

«Этой зимой вся наша семья переболела простудой, - рассказывает СМИ Анна Пескова, звезда сериала «Тест на беременность». - Конечно, были доктора и постельный режим. Для того, чтобы не заболеть ещё раз мы ввели меры предосторожности (тем более, что появилась информация о коронавирусе): отменили все занятия. Дочь Настенька перестала ходить на балет. Мы не ездим в торговые центры: продукты я теперь покупаю на уличном рынке, чтобы избегать нахождения в закрытых помещениях с большим количеством людей. И, разумеется, перенесли свои запланированные ранее путешествия. В том числе из-за того, что аэропорты и самолёты с их неидеальной системой очистки воздуха - места повышенной опасности с точки зрения вероятности заразиться вирусом. Мы отменили нашу с мужем поездку в Сочи. И как раз в минувшую пятницу сообщили о переносе Сочинского экономического форума (куда мы и должны были поехать с мужем) из-за опасности вируса.» - поделилась продюсер.

«Поддерживаю иммунитет с помощью правильного питания, фруктов и овощей, спорта, - поделилась со СМИ актриса и певица Евгения Малахова. - Походам в торговые центры и массовым мероприятиям предпочитаю прогулку на свежем воздухе. В общественных местах хожу в перчатках, обязательно ношу с собой спиртовой раствор и салфетки для обеззараживания рук. Тщательно промываю все продукты. Для профилактики делаю все то же самое, что обычно в сезон простуд. А вот в том, что марлевая маска панацея - все же сомневаюсь. Во-первых, менять их нужно каждые пару часов. Во-вторых, скорее они нужны для тех, кто уже простыл, но вынужден выйти в люди. Так они снизят количество передаваемой инфекции. Но, опять же, это не стопроцентная гарантия».

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram полезным практическим советом по предохранению от коронавируса: «От нескольких друзей получила информацию, которую вечером подтвердил и супруг, имеющий медицинское образование. Делюсь с вами той информацией, о которой вчера узнала: простейшим способом защиты от заболеваний, передающихся воздушно-капельными путём. По версии академика Бургасова Петра Николаевича, который был главным санитарным врачом СССР, есть действенный способ предохранения от гриппа и ОРЗ, о котором он узнал на фронте, и с тех пор ни разу не болел даже ОРЗ, хотя прожил более 90 лет, занимаясь особо опасными инфекциями. Итак, приходя вечером домой, после контактов с людьми, на работе, в магазине, в общественном транспорте, вымойте руки с мылом. Высморкайтесь и намыленными пальцами тщательно протрите ноздри изнутри. Мыло любое - чем проще, тем лучше. У данного метода есть серьезное научное обоснование: капельки мокроты, содержащие вирус, имеют размер от 50 до 100 микрон, поэтому они застревают в носовых ходах. И пока вирус не вызвал инфекцию его нужно просто «вымыть» из носовых ходов, так как он боится мыла».

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