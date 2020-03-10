В День ЖКХ определят финалист чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России»

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10 марта 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В преддверии празднования Дня работников ЖКХ 12 марта состоится отборочный этап для команд, представляющих Южный Урал на всероссийском чемпионате профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Команда-победитель получит путевку в финал чемпионата.

12 марта в Челябинске на площадках ЮУрГУ и ЮУрГТК пройдет индустриально-образовательная выставка-форум «ЖКХ - 2020» под девизом «Создаем город будущего». Здесь состоятся круглые столы и открытые дискуссии на тему о новых тенденциях в сфере ЖКХ. На территории ЮУрГТК пройдет выставка компаний региона, которые представят современные инженерные системы и «Цифровое ЖКХ 2020», а также отборочный этап чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» для южноуральских команд. Дополнительный отборочный этап в рамках чемпионата профмастерства проводится впервые. До финала от Челябинской области дошли 4 команды: «Инсталяторы» (г. Челябинск), «Теплосервис» (г. Челябинск), «МКД-сервис 24/7» (г. Верхний Уфалей) и «Короли подвалов» (Аргаяшский район). Кто из них войдет в десятку финалистов и продолжит борьбу за главный приз – 300 тысяч рублей – покажет практическое испытание, оценивать которое будут эксперты по стандартам Worldskills.

«Всего от Челябинской области на чемпионат заявилось 6 команд, четыре из них успешно справились с отборочными этапами и дошли до финала с примерно одинаковым количеством баллов. Мнение экспертов разделилось, поэтому мы решили провести дополнительное соревнование, по итогам которого команда-победитель получит путевку в финал. Итоговая десятка финалистов будет озвучена 13 марта», – прокомментировал главный организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков.

В этот же день будут подведены итоги конкурса на самый креативный канализационный люк Челябинской области, организованный благотворительным фондом «Мечта» при поддержке регионального министерства строительства и инфраструктуры. Подобный проект в России реализуется впервые. Он направлен на преображение столицы Южного Урала и продвижение региональных брендов. Организаторам конкурса удалось согласовать самые привлекательные места для замены старых люков: на площади Революции, Кировке, в районе Алого поля и Южно-Уральского госуниверситета. Общественные организации и коммерческие компании присылали на конкурс оригинальные макеты крышек люков, отражающие специфику бренда. Все они получат возможность изготовить и свои крышки люков и разместить в пешеходных зонах города.

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