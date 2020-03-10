Юные южноуральцы примут участие в «Одиссее разума»

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10 марта 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

14-15 марта в Южно-Уральском государственном университете состоятся соревнования международной программы развития «Одиссея разума».

Мероприятие пройдет при поддержке Информационного центра по атомной энергии Челябинска, информационным спонсором состязаний выступает медиахолдинга «Гранада Пресс».

В состязаниях примут участие более 40 команд из Челябинска, Копейска, Магнитогорска и других южноуральских городов. Самые старшие участниками станут студенты, самые младшие — воспитанники детского сада. Участники представят необычные транспортные средства, сетевые устройства, передающие информацию и новые антивирусы. Самые маленькие участники продемонстрируют дизайнерские наряды для насекомых.

Вход на мероприятие свободный, оно пройдет с 11.00 до 16.00 во Дворце спорта ЮУрГУ (ул. Сони Кривой, 62).