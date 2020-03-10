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Испанская «корона». Вирус шагает по родине Эрнана Кортеса

, 13:36 [ «Аргументы Недели», ]

Испанская «корона». Вирус шагает по родине Эрнана Кортеса
Коронавирус в Испании, фото: соцсети

В Испании ситуация с распространением эпидемии по-прежнему не улучшается. Дело дошло до того, что даже Сальвадор уже ограничил въезд на свои территории из этого государства.

Проще говоря, посещать Сальвадор испанцам пока запрещено, и так будет до тех пор, пока коронавирус не остановит своё шествие по Европе. Заражённых на родине Эрнана Кортеса уже больше 1200 человек, и почти 30 умерших. Вирус приходит туда в основном из Италии. У испанцев и итальянцев общие корни и предки, и они давно уже считаются нациями-союзниками. Их языки очень схожи и близки как по звучанию, так и по произношению.  Испанцы частенько совершают полёты на близлежащий Апеннинский полуостров. Вот из-за этого инфекция и распространяется теперь уже по территориям Пиренеев. Уже не раз говорилось о том, что жители Пиренейского полуострова никак не могут забыть про эпидемию начала ХХ века, из-за которой умерли миллионы. Испанский грипп до сих пор засел в их сознании. 

Коронавирусную инфекцию уже ставят чуть ли не на один уровень с «испанкой». Главная проблема не только в ускорившемся распространении эпидемии, но и в массовой панике. Панику раздувает не только интернет-пользователи и форумные тролли, но и правительственные СМИ. Испанские сайты и форумы кишат паникёрами.Сейчас в Испании любая простуда вызывает лютый страх. При любом кашле местные жители предпочитают обращаться к докторам и в спешке делать проверки на коронавирус. В особой опасности находятся пожилые люди, для которых подобный вирус смертелен. Но молодые и зрелые чувствуют себя более-менее нормально. Испанский министр здравоохранения усилил контроль за распространением инфекции по регионам. В Италию теперь никто ездить не собирается, пока очаг эпидемии не утихнет. В противном случае, это приведёт к увеличению заболевших

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