Испанская «корона». Вирус шагает по родине Эрнана Кортеса

В Испании ситуация с распространением эпидемии по-прежнему не улучшается. Дело дошло до того, что даже Сальвадор уже ограничил въезд на свои территории из этого государства.

Проще говоря, посещать Сальвадор испанцам пока запрещено, и так будет до тех пор, пока коронавирус не остановит своё шествие по Европе. Заражённых на родине Эрнана Кортеса уже больше 1200 человек, и почти 30 умерших. Вирус приходит туда в основном из Италии. У испанцев и итальянцев общие корни и предки, и они давно уже считаются нациями-союзниками. Их языки очень схожи и близки как по звучанию, так и по произношению. Испанцы частенько совершают полёты на близлежащий Апеннинский полуостров. Вот из-за этого инфекция и распространяется теперь уже по территориям Пиренеев. Уже не раз говорилось о том, что жители Пиренейского полуострова никак не могут забыть про эпидемию начала ХХ века, из-за которой умерли миллионы. Испанский грипп до сих пор засел в их сознании.