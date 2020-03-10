«Эбола уходит в прошлое». Коронавирусное вторжение в Африку

Чего только в Африке не происходило за всю историю человечества. Лихорадки, малярии, эпидемии чумы и прочие тяжёлые заболевания. Возьмём хотя бы недавнюю Эболу, нещадно уничтожавшую африканское население в 2014 году.
Всё это происходило из-за ужасающего уровня жизни, присутствующего в тех странах. Антисанитария, грязь, разруха и постоянные гражданские войны – это норма для стран Африканского континента. Исключение может быть составляют арабские страны северных территорий материка, да и то если окунуться в их периферийную часть, то можно ужаснуться от отсутствия нормальных жизненных условий. Самыми худшими странами считаются в основном государства центральной и южной Африки. И именно туда сейчас направляется коронавирусная инфекция. Заражённые есть уже во многих странах, в таких как, например, Египет, Алжир и Нигерия.
В Нигерии особенно опасно распространение вируса, и всё из-за крайне низкого уровня жизни. В этой стране большая часть населения – беднота, которая до сих пор застряла в средневековье. К тому же Нигерия граничит с ещё более отсталыми государствами, уровень жизни в которых похуже, чем в Индии или Бангладеше. Бандитизм, разгул мафии, ужасная антисанитария и безработица – там абсолютная норма. В пустынях и джунглях обитает множество диких народов, для которых даже неизвестно слово «телефон», не то что «смартфон» или «компьютер». Естественно, говорить о каких-то санитарных условиях здесь нечего. Инфекция, которая грозит Африке, может стать для неё настоящим коллапсом. Африканское население может вполне оказаться на грани вымирания. Пожалуй, сейчас над Африкой нависла такая угроза, которая будет намного страшнее Эболы. Подобная опасность ещё никогда не угрожала жителям этого континента. Они всегда справлялись со всеми болезнями, но едва ли им удастся так быстро остановить стремительное распространение вируса. Ведь Covid-19 – это далеко не Эбола, и разносится он с невероятной быстротой. Будем всеми силами верить, что вирус всё-таки остановится, и медики наконец-то решат вопрос с вакциной, иначе катастрофа в странах с низким уровнем жизни действительно неизбежна.