«Эбола уходит в прошлое». Коронавирусное вторжение в Африку

Чего только в Африке не происходило за всю историю человечества. Лихорадки, малярии, эпидемии чумы и прочие тяжёлые заболевания. Возьмём хотя бы недавнюю Эболу, нещадно уничтожавшую африканское население в 2014 году.

Всё это происходило из-за ужасающего уровня жизни, присутствующего в тех странах. Антисанитария, грязь, разруха и постоянные гражданские войны – это норма для стран Африканского континента. Исключение может быть составляют арабские страны северных территорий материка, да и то если окунуться в их периферийную часть, то можно ужаснуться от отсутствия нормальных жизненных условий. Самыми худшими странами считаются в основном государства центральной и южной Африки. И именно туда сейчас направляется коронавирусная инфекция. Заражённые есть уже во многих странах, в таких как, например, Египет, Алжир и Нигерия.