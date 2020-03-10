Штрафы для соцсетей. В Совете федераций готовятся наказывать Интернет за противоправный контент

//Общество 13+

10 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей и компаний за противоправный контент.

В организации уверены, что штрафы помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма. Сетевые порталы уверены - Инициатива приведет к развитию цензуры в интернете.

«Дети в разных регионах России продолжают сталкиваться в интернете с огромным количеством запрещенной информации, а в последние месяцы в соцсетях распространяется реклама сайтов по продаже наркотиков», — отметила директор ЛБИ Екатерина Мизулина на одном из заседаний Общественной палаты.

Напомним, подобный законопроект уже обсуждался в 2018 году, но штрафы введены не были.