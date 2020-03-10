Страсти по Фаренгейту

//Общество 13+

10 марта 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Глобальное потепление, фото: соцсети

Зима в этом году в России выдалась необычайно теплой, что заставило многих из нас вспомнить о возможном глобальном потеплении и о неразрывно связанных с этим явлением вопросах экологии. Понятно, что проблема изменения климата не является исключительной в отношении жителей нашей страны, и настолько же актуальна для людей, населяющих другие страны и континенты. Какие действия во избежание возможной экологической катастрофы предпринимаются в международном масштабе? Сегодня мы попробуем в этом разобраться.

Угроза на высшем уровне

Когда мы говорим о глобальном потеплении, то сразу же сталкиваемся с понятием «парниковый эффект». И так, что же он из себя представляет?

По сути, это явление имеет естественную основу. Незначительное количество водяного пара (H2O), диоксида углерода (CO2), метана (CH4) и закиси азота (N2O) в атмосфере позволяет пропускать солнечную радиацию, но при этом поглощает испускаемое Землей инфракрасное излучение. Повышенные концентрации этих парниковых газов появляются в результате деятельности человека и приводят к дополнительному нагреванию нашей планеты, что и влечет за собой изменение климата. Именно деятельность человека приводит к усиленному парниковому эффекту.

В 1997 году был принят Киотский протокол – международное соглашение, обязывающее развитые страны к сокращению и стабилизации выбросов парниковых газов. Этому может способствовать разработка и широкое использование новых возобновляемых видов энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инновационных экологически безопасных технологий.

В настоящее время среднемировая температура уже на градус выше доиндустриальных значений. Повышение температуры до 2 градусов, по мнению ученых, может привести к поистине катастрофическим последствиям. И чтобы их не допустить, решение основных экологических проблем, как считают эксперты, необходимо произвести уже к 2030 году. Прогнозы ученых весьма пессимистичны.

На рост среднемировой температуры и угрозу исчезновения миллионов видов живых существ обратил внимание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Выступая на саммите в Давосе он, ни много ни мало, сравнил климатический кризис 21 века с одним из всадников апокалипсиса.

Экология сознания

Усилий, предпринимаемых государствами для решения нависшей над миром глобальной проблемы, как видится, явно недостаточно. Двумя крупнейшими эмитентами парниковых газов являются США и Китай. В США широкое общественное обсуждение экологических проблем началось еще в шестидесятых годах прошлого века, но эта повестка довольно быстро перекочевала в область политической конкуренции между республиканцами и демократами. Спустя десятки лет мало что изменилось. Дональд Трамп, считающий проблему глобального потепления выдумкой либералов, став президентом вывел США из Парижского соглашения по климату и отменил касающиеся экологии инициативы своего предшественника Обамы, среди которых – федеральный мораторий на добычу угля, нормативы выбросов для электростанций и ограничения на выброс метана. Статья расходов на экологию в бюджете текущего года в США составляет всего 3% средств.

Вклад Китая в решение климатической проблемы оставляет довольно двоякое впечатление. С одной стороны Поднебесная в последние годы прикладывает все возможные усилия к переходу на возобновляемые источники энергии и уже является в этом направлении мировым лидером, с другой - даже несмотря на замедление экономического роста в 2019 году, объемы парниковых выбросов, производимых Китаем, продолжают расти. А каким образом повлияет в будущем на этот вопрос ситуация со вспышкой коронавируса - известно, наверное, только богу.

В числе мировых лидеров по производству парниковых газов находится Индия. К сожалению, в этой стране в плане улучшения экологической ситуации никаких действенных мер практически не предпринимается. Отметим, что, согласно исследованиям, из списка 30 самых грязных городов мира - 22 находятся именно в Индии. Множество городов и деревень страны буквально утопают в смоге, власть бездействует. Известные на всю планету танцы в этой ситуации индийцам, конечно же, не помогут.

В Германии, как и в США, многое решается сквозь призму политики. Набирающая успех партия «Зеленых» у себя в стране практически продавливает экологическую повестку. В прошлом году в Германии был принят «Климатический пакет» - документ, содержащий целый комплекс мер по противодействию глобальному потеплению. С 2021 года компании будут вынуждены покупать сертификаты на выбросы СО2, помимо этого «Зеленые» активно выступают за сворачивание угольной индустрии. Несомненно, успех «экологической» партии в Германии должен дать соответствующие ее идеологии плоды.

Россия – четвертый по величине в мире эмитент парниковых газов, а основным источником выбросов является энергетический сектор. Существенным вкладом в снижение выбросов в нашей стране может послужить реализация программы энергосбережения. Парадоксально, но изменение климата в сторону потепления, помимо всех минусов, может дать России и несколько положительных эффектов – улучшение условий для ведения сельского хозяйства на большей части территории страны и сокращение отопительного сезона. Основными угрозами являются – увеличение опасных природных явлений (а это могут быть как наводнения, так и засухи), снижение спроса на продукцию российского ТЭК и возможное повышение миграционного давления из стран Средней Азии.

Выступаяв конце прошлого года на пресс-конференции, Владимир Путин оценил масштабы климатической проблемы для нашей страны.

"Темпы роста температуры у нас выше, чем в среднем на планете в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70% нашей территории находится в северных широтах. У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть? Очень серьезные", - заявил президент.

России предстоит еще пройти большой путь по адаптации экономики к меняющимся климатическим условиям. И уже сейчас понятно, что усилия по предотвращению глобальной катастрофы должны стать общими для всего мирового сообщества.





