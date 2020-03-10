//Общество 13+

10 марта 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет Москвы начал проверку из-за фейков о коронавирусе. Пятого марта СКР зарегистрировал у себя материалы проверки сразу по двум статьям УК РФ: «Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Клевета».

Речь идёт, в том числе, о публикациях в пабликах и аудио из мессенджеров, например, о двадцати тысячах больных коронавирусом в России. Проверку отдали следователям из Басманного района Москвы, сообщает канал "Ваza".

По официальным данным, в России подтверждённый диагноз «коронавирус» был поставлен только 20 больным.