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Следственный комитет Москвы начал проверку из-за фейков о коронавирусе.

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет Москвы начал проверку из-за фейков о коронавирусе.

Следственный комитет Москвы начал проверку из-за фейков о коронавирусе. Пятого марта СКР зарегистрировал у себя материалы проверки сразу по двум статьям УК РФ: «Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Клевета».

Речь идёт, в том числе, о публикациях в пабликах и аудио из мессенджеров, например, о двадцати тысячах больных коронавирусом в России. Проверку отдали следователям из Басманного района Москвы, сообщает канал "Ваza".

По официальным данным, в России подтверждённый диагноз «коронавирус» был поставлен только 20 больным.

БИ

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