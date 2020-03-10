В Ульяновске покрылся ржавчиной памятник российской валюте с надписью «наш рубль не заржавеет»

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10 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним из рук вон плохо.

Зачем понадобился такой знак? Видимо, в 2016 году, когда открылся музей, его руководство очень верило в российскую валюту, а 700 -летие монеты стало своеобразным поводом. «Мы его будем демонтировать оттуда. Мы переехали. Конечно, естественно ржавчину уберём», - сообщила директор Музея радиостанции «Говорит Москва».

Жаль, в российской экономике не все так просто.