Спектакль Большого театра задержали из-за коронавируса. У приглашенной солистки заподозрили болезнь

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10 марта 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

У приглашенной солистки Большого театра заподозрили коронавирус и задержали спектакль. Чечилия Молинари прилетела из Италии в Москву и остановилась в гостинице "Марриотт", она должна была петь маркизу Малибею в "Путешествии в Реймс".

Но в день спектакля почувствовала недомогание, коллеги вызвали скорую. Вместе с врачами прикатили сотрудники Роспотребнадзора, у дивы взяли мазок на тест. Из-за этого спектакль пришлось сильно задержать.

По словам руководства театра, коронавирус у солистки не подтвердился, в тот же день она улетела домой — в Италию. Каким образом анализы были готовы за сутки, пока не понятно,сообщает канал "Mash".