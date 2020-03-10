Московская биржа в первые минуты открытия рухнула. Цена акции стратегических для России компаний стремительно катится вниз

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10 марта 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Московская биржа на старте открытия рухнула вниз. Курс доллара на начало торгового дня подскочил до 72,77 рублей евро — до 82,6 рублей после падения мирового рынка нефти.

Также полетели вниз и акции всех «голубых фишек» - Сбербанк начал торги падением на 13,1%, ВТБ - на 11,7%, бумаги Роснефти падают на 12,2%, Газпрома – на 12,8%, ЛУКОЙЛа – на 14% и тдд. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рублей в марте 2016 года.

Ранее Московская биржа установила предварительные верхние ценовые границы на предстоящих 10 марта валютных торгах для доллара на уровне 76,3951 рубля и евро — 87,3131 рубля.

Накануне торгов на российских финансовых биржах 10 марта Центробанк РФ объявил о начале продажи валюты на внутреннем рынке для поддержания курса рубля в условиях обвала мировых нефтяных котировок.