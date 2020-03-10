Все новости >>

//Общество 13+

Московская биржа в первые минуты открытия рухнула. Цена акции стратегических для России компаний стремительно катится вниз

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Московская биржа в первые минуты открытия рухнула. Цена акции стратегических для России компаний стремительно катится вниз

Московская биржа на старте открытия рухнула вниз. Курс доллара на начало торгового дня подскочил до 72,77 рублей евро — до 82,6 рублей после падения мирового рынка нефти.

Также полетели вниз и акции всех «голубых фишек» - Сбербанк начал торги падением на 13,1%, ВТБ - на 11,7%, бумаги Роснефти падают на 12,2%, Газпрома – на 12,8%, ЛУКОЙЛа – на 14% и тдд. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рублей в марте 2016 года.

Ранее Московская биржа установила предварительные верхние ценовые границы на предстоящих 10 марта валютных торгах для доллара на уровне 76,3951 рубля и евро — 87,3131 рубля.

Накануне торгов на российских финансовых биржах 10 марта Центробанк РФ объявил о начале продажи валюты на внутреннем рынке для поддержания курса рубля в условиях обвала мировых нефтяных котировок.

БИ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

//новости ан

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…