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Глава наркоконтроля Ненецкого округа повесился в своей квартире. О причинах и версиях

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Глава наркоконтроля Ненецкого округа повесился в своей квартире. О причинах и версиях

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Ненецкому автономному округу Евгений Солонович повесился в своей квартире в ночь на 8 марта. Следственный комитет начал проверку.

«Причиной столь отчаянного шага называют недавнее задержание за сбыт наркотиков хозяина клуба "Адреналин", который мог начать сотрудничать со следствием и давать не очень приятные для Солоновича показания», — сообщает источник telegram-канала «Сканер».

Однако в полицейском ведомстве считают, что смерть полковника не связана с его профессиональной деятельностью, - сообщает nao24. «Вся информация о возможных причинах смерти полковника полиции, а также о провокациях при раскрытии им наркопреступлений не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

БИ

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