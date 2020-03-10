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"Дельные советы". Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не ездить на общественном транспорте в часы пик

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться от посещения торговых центров и спортивных мероприятий.

Как передаёт РИА Новости, эти советы даны в связи с распространением коронавируса. Роспотребнадзор рекомендует использовать одноразовую медицинскую маску, тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты и пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Кроме того, в ведомстве советуют ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

Вот пусть в Роспотребнадзоре расскажу это жителям Подмосковного города Видное, которые каждое утро стоят в очереди на маршрутки, дабы уехать на работу в Москву. Ну, а потом сами понимаете, набиваются в транспор ткак селедки в бочке. 

 

БИ

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