Обвал цен на нефть. Только лишь Бог спасёт нас от кризиса

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10 марта 2020, 06:04 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Новый экономический кризис на планете? Пока ещё нет, но всякое может случиться, если коронавирусная эпидемия не остановится в ближайшее время. Коронавирус, как известно, бедствие не только для самого человечества, но и для финансовой мировой системы. Страдает не только бизнес, но и валютные курсы. Худшая ситуация возникла с нефтяным вопросом.

Буквально недавно майский фьючерс Brent упал до 31 доллара за одну баррель. Ситуация стремительно выходит из-под контроля. Цены на нефть снизились до предела, а вместе с ним обрушились и акции множества российских компаний. На фоне обвала стоимости нефти подешевел и российский рубль.

На сегодняшний момент данные о валютных курсах вызывают неоднозначную реакцию. Курс евро сейчас примерно – 82 рубля, а доллар – 72. Всё чаще и чаще звучат опасения, что ситуация с вирусом может в прямом смысле «вогнать рубль в гроб». Многие аналитики опасаются внезапных и непредсказуемых скачков. Некоторые из них считают, что уже через месяц в России начнётся полномасштабный экономический кризис. Ситуация в финансовой системе РФ и так плачевная, и любой кризис может усугубить положение населения. Курс рубля вполне может опуститься аж до 60 рублей за доллар. А цены на импортные продукты, напротив, заметно повысятся.

Мировые рынки сейчас охватила настоящая паника, не хуже чем из-за приближающейся угрозы от коронавирусной пандемии. Европейский нефтегазовый индекс SXEP уже успел обвалиться почти на 7.5%. Что же ждёт теперь планетарную экономику – трудно сказать. По словам финансовых аналитиков, трудности на этом не закончатся, а вполне могут усилиться в ближайшие недели марта. Аналитики из стран с высоким религиозным уровнем отмечают, что только Бог сможет спасти мировую экономику от тотального коллапса.