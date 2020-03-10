Из Сочи в Ереван с 29 марта пустят регулярные авиарейсы

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10 марта 2020, 00:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Улететь в Ереван из Сочи можно будет за 1900 рублей. С 29 марта прямые рейсы запускает авиакомпания «Азимут».

- Планируется, что самолеты по указанному маршруту будут летать трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье, - сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

Время в пути из Сочи в Ереван составит около полутора часов. Вылет из аэропорта Адлера намечен на 13:50. В столице Армении борт приземлится в 16:10. Обратно путь займет 1 час 15 минут. Однако время вылета из Еревана разное - в среду самолет взлетает в 11:50, в пятницу - в 13:20, в воскресенье - в 12:20.