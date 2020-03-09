Реальный риск: около Риги

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9 марта 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Под Ригой бродит медведь, который не боится людей, фото: соцсети

Всего лишь в 40 км группа охотников заметила медведя, который совершенно не боится людей и чувствует себя прекрасно в латвийских лесах. Любителей прогулок предупреждают о «реальном риске встречи» с косолапым.

«Увиденное в лесах позволяет сделать вывод, что медведи и природные условия здесь, и кормовую базу признали весьма хорошей. Когда будет поднят вопрос об охоте – не совсем ясно. Скорее всего, если произойдет несчастье с нападением на человека. А пока медведи разоряют пасеки, сады, поля, никто их за больших вредителей не считает», - заявил руководитель кафедры кафедры лесного хозяйства Огрского техникума Карлис Ранга.

Действительно, в 40 км от Риги можно встретить косолапого. Охотники имели встречу с ним: по их словам, зверю около 4 лет и весит он приблизительно 150 км.

«Сам факт, что медведь не спит, является чрезвычайным. Но еще более тревожным было то, что зверь совершенно не боится человека. Это свидетельствует о том, что медведь долгое время живот рядом с людьми и не боится шума», - заявил один из охотников.

Напомним, что это далеко не первый медведь в Латвии. Ученые точно выяснили, что на зимовку «погостить» в Латвии осталось 10 медведей, но к весне их было замечено несколько десятков. Есть мнение, что «мишки» пришли их Эстонии или Ленинградской области.

Охотники предупреждают любителей лесных прогулок и грибников, что вероятность встречи с медведем вполне реальна. Более того, она может быть неожиданной и непрогнозируемой.