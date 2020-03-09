В России захотели отменить рыбоохранные зоны

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9 марта 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В России в скором времени могут отменить рыбоохранные зоны. В Минсельхозе подготовили соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму. В ведомстве объяснили новую инициативу реализацией регуляторной гильотины.

«Законопроект подразумевает отмену всех рыбоохранных зон на территории России... Законопроект направлен на исключение дублирующего избыточного регулирования, разрабатывается в рамках мероприятий «регуляторной гильотины», - объяснили в ведомстве.

Законотворцы полагают, что для защиты флоры и фауны водоемов в стране хватает водоохранных зон. При этом в профильном комитете Госдумы по сельскому хозяйству уверены, что реализация инициативы может стать причиной проблем с экологией.