Кристине Мисане: Чиновники Латвии уже успели получить премии за спасение женщины

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9 марта 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Кристине Мисане, фото соцсети

Нет сомнений, что наше время очень циничное и расчетливое. Но есть же человеческий фактор! Так хочется думать. Но оказывается, что многое упирается в деньги. Не успела гражданка Латвии Кристине Мисане вернуться в Ригу из Копенгагена, как чиновники за ее спасение получили деньги. МИД Латвии «выписал» премии своим сотрудникам за Кристину Мисане.

Латвийские СМИ и жители страны пребывают в шоке: сложное дело гражданки Латвии, которое решилось в последний момент, но требует серьезного разбирательства, оценки работы прокуратуры, МИД, Минюста, видимо, продолжения не получит. Анализа ситуации еще нет, но премии уже есть: МИД Латвии решил наградить своих сотрудников за проделанную работу. Денежные премии не столь малы!

Кто же получил премии?

Получила посол Латвии в Дании – ее размер составил 1330 евро. Советник посла Латвии в Дании – 1190 евро. Директор консульского департамента МИД Латвии – 1342 евро. Советник руководителя отдела консульской помощи МИД – 1036 евро. Пресс-секретарь МИД Латвии -1120 евро. И еще несколько чиновников. Приблизительно 8000 евро «истрачено за спасение» на личные нужды. Такую информацию получили латвийские СМИ.

Есть нюансы…

Когда Кристине Мисане оказалась в тюрьме Копенгагена, то власти Дании оповестили об этом Латвию и поинтересовались, а будет ли родина Мисане требовать ее выдачи. Прокуратура Латвии отказала. Явно правоохранительные органы не подумали о том, что их отказ грозит выдачей Мисане в ЮАР. Только тогда, когда начались митинги в защиту гражданки Латвии, прокуратура и МИД стали интересоваться делом Мисане. Ее дело получило широкую огласку не только в Латвии, но и в России, и в других странах ЕС. Дело завершилось на позитиве. Чиновники Латвии, надо отдать должное, подсуетились, напряглись и Кристине Мисане уже находится в рижской тюрьме. Как видим, не задарма суетились.

Сестра Мисане Марите Батрака: «Все это можно было решить куда быстрее. Сейчас это, скажу откровенно, небрежность прокуратуры. Что касается премии, то Кристине была «вырвана из когтей ЮАР» только благодаря сотрудницы МИД Гуны Япини, канцелярии президента и еще одного бывшего дипломата».

Интересно, но популярные СМИ Латвии (русскоязычные и латышские) очень много сделали для спасения Кристине Мисане: писали, освещали и т.д. Почему же МИД им не выписал премии? Хотя бы символические. Без них и пресс-секретарю МИД делать бы было нечего… Обидно за коллег, однако… Но они это делали явно не за деньги! И в голову бы не пришло такое!

Нет слов… Одни нецензурные эмоции!