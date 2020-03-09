Маразмы недели: лондонская «Смуглянка» из Волыни, «коронабулинг» по-украински и в школу не ходи - замуж ходи

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9 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

маразмы недели, фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев публично выразил сожаление на предмет того, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы сбросить её на Москву, поскольку атомная бомба, по словам народного избранника, «это наиболее эффективный способ решить проблемы с РФ раз и навсегда». Казалось бы: подобные заявления неприемлемы, и в любом нормальном государстве последовала бы определённая официальная реакция. Но мы говорим об Украине, где подобное заявление, как оказалось, было просто шуткой. По крайней мере, так считает сам Потураев, по словам которого резкая негативная реакция «говорит о психологическом расстройстве, первым симптомом которого является потеря чувства юмора».

Никита Потураев

Стоит отметить, что об атомной бомбе депутат «пошутил» в ходе презентации телеканала «Дом», чьё вещание Киев решил направить на «перевоспитание» жителей ЛДНР с целью их скорейшего возвращения на Украину. Шутка не зашла, да и атомной бомбы у «патриотов» нет, но теперь не является секретом, как бы они её использовали в случае наличия.

Впрочем, на русофобском поприще патриотически настроенные граждане незалежной зачастую переходят от слова к делу: так, на прошлой недели они буквально затравили 12-летнего мальчика-сироту, победившего на конкурсе «Stars of the Albion» в Лондоне с песней «Смуглянка» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Максим Ткачук

Максима Ткачука из села Турийск, что на Волыни, на родине обвинили в пропаганде «Русского мира» и предательстве национальных интересов, определив лондонский конкурс как «кремлёвский и пропагандистский», а мальчика - «выродком» и «оккупантом». Бросил клич депутат Волынского облсовета от нацистской партии «Свобода» Александр Пирожик, после чего подверженные стадному эффекту бандеровцы начали массово угрожать Максиму. Тот отреагировал на выпады, отметив, что «…у каждого есть своё мнение, пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, ещё не означает, что они мне должны писать всякие гадости! Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и те, кто считает себя такими уж патриотами, что аж не знаю».

Признаться, мы тоже не знаем, к какому классу млекопитающих отнести подобного рода двуногих, на которых основательно отдохнула матушка-природа. И что-то подсказывает: свое будущее юный певец вряд ли будет связывать с Украиной.

События на Волыни возымели своё неожиданное продолжение: вероятно, осознав, что он - полный идиот, нацист Пирожик явился к Максиму Ткачуку с поклоном, извинениями и подарками, обвинив «сепаратистов» в разжигании межнациональной розни и «грязных методах борьбы с политическими конкурентами», при этом заявив, что лондонский конкурс курировали «пропагандисты из «Россотрудничества». Как говорится, без комментариев.

А теперь - о коронавирусе, являющемся своего рода лакмусовой бумажкой для определения неадекватности отдельных персонажей и здравого смысла в целом. Как известно, на Украине зафиксированы первые случаи данного заболевания в Черновицкой области. И Новые Санжары 2.0 не заставили долго ждать: в Черновцах под домом одного из госпитализированных соседи устроили бунт, сопровождавшийся криками, возмущениями и перекрытием дорог. Таким методом жители требовали изолировать его супругу, у которой не было найдено симптомов заболевания, по причине чего медики «оформили» её на самоизоляцию в квартире. Правда, камни, «коктейли Молотова», покрышки и гимн в ход пустить не успели: правоохранители вовремя отреагировали, и прибывшая «скорая» во избежание самосуда доставила женщину в больницу.

«Майдан» под подъездом в Черновцах

Помимо этого жители села Долиняны Хотинского района той же Черновицкой области самостоятельно посадили на карантин семью Думанских, вернувшуюся 13 февраля из Китая. У супругов, а также их 9-летней дочери, 3-летнего сына с диагнозом ДЦП и бабушки-пенсионерки отсутствовали какие-либо симптомы коронавируса, но «бдительные» односельчане запретили им 40 дней покидать дом. Сельская «громада» вынесла запрет даже на их появление в собственном дворе, «чтобы не разносить заразу».

По имеющейся информации, украинскую полицию уже готовят к всплеску протестов на Западной Украине. Даже появился термин «коронабулинг», обозначающий травлю больных коронавирусом. Ведь от самосуда дикарей в вышиванках не застрахован никто.

Кстати, помните украинку Анастасию Зинченко, оставшуюся с собакой в китайском Ухане? Несколько недель назад президент Зеленский обещал ей помочь с эвакуацией, вот только девушка по-прежнему находится в Китае, потому что, по словам «гаранта», «отдельный самолет за собачкой - это уже немного перебор». Поэтому обещанная Зеленским эвакуация так и не состоялась: мало того, с 1 марта на Украине ввели запрет на ввоз животных из Китая.

«Интересно получается ведь, да? Спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причиной является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. Со мной никто не связывался, история лишь только стала громкой, и потом потухла», - недоумевает девушка.

…Из Украины антирейтинг плавно перемещается в Россию, где также немало «мастеров эпистолярного жанра» с претензией на некую философию и собственные оценочные суждения. В который раз скандальный хит-парад возглавил протоиерей Дмитрий Смирнов, заявивший в эфире православной радиостанции «Радонеж» о том, что девочкам вовсе не обязательно посещать школу, поскольку нужно с малых лет готовиться к материнству.

Дмитрий Смирнов

«Важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», - поделился своими размышлениями священник.

Как отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, слова протоиерея не следует воспринимать буквально.

Отметим, что накануне Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками», а российских мужчин назвал «национальной катастрофой». «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги, и всё, а так тебя никто за жену не считает», - заявил протоиерей, после чего долго оправдывался, мол, его слова, оказывается, не так поняли, и жаловался на поступающие ему угрозы. Юрист Екатерина Гордон попросила проверить слова Дмитрия Смирнова на экстремизм. В РПЦ извинились за слова протоиерея о россиянках, подчеркнув, что он высказался «из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи».