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Netflix and chill: как стриминговые платформы поменяли правила игры

, 10:57 [ «Аргументы Недели», ]

Netflix and chill: как стриминговые платформы поменяли правила игры
Стриминговый сервис, фото соцсети

В последнее время количество стриминговых сервисов стремительно растет. Они выпускают фильмы и сериалы, составляя сильную конкуренцию телевидению сайтам. Многие компании, занимающиеся производством развлекательного контента, поняли, что за стриминговыми сервисами стоит будущее. Телешоу и сериалы мгновенно становятся популярными у аудитории, большую часть которой составляют подростки. Ниже мы расскажем о гигантах этой отрасли и об их главных проектах.

 

Netflix

Стриминговая платформа была запущена в 2007 году. Через 10 лет после создания одноименной компании. Первым успехом Netflix стали высокие рейтинг телесериала «Карточный домик» режиссера Дэвида Финчера. Секрет платформы в том, что при производстве сериалов тратится огромная сумма денег и на выходе получается качественный продукт. Второй секрет – Netflix выпускает сезоны целиком, чтобы зритель мог не ждать неделю новую серию, а посмотреть и дать оценку сразу. В конце 2019 года вышел в свет сериал «Ведьмак», снятый по одноимённому роману Анжея Сапковского . Главную роль исполнил америнкаский актер Генри Кавилл. Сериал по компьютерной игре ждали несколько лет, это первая экранизация «Ведьмака». Релиз сериала увеличил аудиторию Netflix в несколько раз. Таким образом, к 2020 году Netflix  стала одной из самых популярных стриминговых платформ. 

Что посмотреть: Карточный домик, Корона, Ведьмак, Очень странные дела, Два папы

 

Hulu

Видеостриминговый сервис, предлагающий доступ к сериалам телеканалов NBC, Fox, ABC после совершения подписки. Первоначально был создан как сервис для просмотра телесериалов других каналов. С 2011 года Hulu транслирует оригинальные продукты. Платформой владеет корпорация The Walt Disney Company. В 2006 году на Hulu впервые экранизировали новеллу Стивена Кинга «11.22.63» с Джеймсом Франко в главной роли. 

Что посмотреть: Рассказ служанки, Касл.Рок, 11.22.63

 

Disney + 

Детище Disney, целью которого стала борьба с Netflix. Сервис был запущен в США 12 ноября 2019 года. Контент платформы содержит оригинальные мультфильмы студии Pixar, Marvel Studios, Lucas Film и других. По словам главы компании Боба Айгера, Hulu будет выпускать проекты всех жанров, a Disney+ сосредоточится на семейном контенте. 

Первым крупным сериалом Disney+ стал сериал «Мандалорец» по мотивам киновселенной «Звездных войн». Премьерные эпизоды собрали восторженные отзывы фанатов серии, а один из героев «малыш Йода» стал всеобщим любимцем в интернете. 

Amazon Prime Video

Впервые был представлен в 2006 году. Спустя 10 лет сервис стал доступен почти по всему миру, месячная подписка составляет 6 долларов. В России сервис начал работу в декабре 2016 года. До этого предполагалось, что Prime Video заработает на полгода раньше. Среди других стриминговых платформ Prime Video занимает 3 место. 

 

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