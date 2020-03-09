Коронавирус 9 марта: ещё три случая заражения в России, москвичам пригрозили тюрьмой

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9 марта 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

Коронавирус затронул уже 101 страну: за последние сутки его зафиксировали в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, на Фарерских островах и на острове Мартиника. Общее число зараженных в мире на утро понедельника составляет более 109 тысяч человек. 3639 – погибли.

– В России выявили ещё три случая заражения коронавирусом. Ими стали жители Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они ранее посещали Италию. Таким образом, число случаев заражения коронавирусом на территории России достигло 17.

– В Италии стало известно еще о 133 умерших от Covid-19. Общее число смертей, вызванных инфекцией, достигло 366, сообщает BBC. Также Италия вышла на второе место в мире после Китая по числу инфицированных – 7375 человек. В связи с этим итальянские власти приняли решение о закрытии на карантин северных регионов страны. В закрытой зоне оказалось не менее 16 млн человек.

– Тем временем жителям Москвы может грозить тюрьма за неисполнение приказа о самоизоляции. На сайте Департамента здравоохранения Москвы опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с коронавирусом. «Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную – вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет», – говорится в одном из сообщений. Отметим, что такие строги меры будут применяться лишь в том случае, если из-за нарушившего карантин погибнут люди. Соблюдение карантинного режима отслеживается с помощью видеонаблюдения. Сейчас странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией считаются Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания.

– На карантин из-за коронавируса отправился президент Португалии. «Президент Республики, несмотря на отсутствие симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность на ближайшие две недели», — говорится в заявлении. Накануне президент принял группу учащихся из школы, которую впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса у одного из учеников.

– У четырёх депутатов французского парламента диагностировали коронавирус. «Тесты четырех депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус. Проводятся санитарные обследования, службы Ассамблеи приняли меры по ограничению возможного распространения вируса», – передают РИА Новости со ссылкой на агентство здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS).

– Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщил главный врач страны Крис Уитти. Умершему мужчине было более 60 лет, и он недавно вернулся из Италии. За последние сутки число заражений коронавирусом в стране увеличилось до 273. Двое скончавшихся ранее – также пожилые люди.