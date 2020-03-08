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ВСУ рассказали, как подожгли сами себя

, 22:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

ВСУ рассказали, как подожгли сами себя
скриншот одного из кадров пресс-службы украинской армии

Украинская армия умудрилась поджечь окрестности возле своих позиций. Пресс-служба ВСУ показала видео, на котором военные пожаловались на то, что у них загорелась трава возле окопов. 

Пресс-служба украинской армии показала сюжет о возгорании на одной из своих позиций. В кадре показано, как выжгло сухую траву на поле.

На самом деле, где происходили съемки непонятно. Кадры горения сняты крупно. При присмотре возникает ощущение, что украинские армейцы каким-то образом умудрились поджечь сами себя.

В последние дни на Донбассе стоит жаркая погода. Воздух прогревается до 20 градусов по шкале Цельсия. Люди начинают переодеваться в легкие куртки и футболки.

Но все равно на улице еще достаточно свежо. Чтобы поджечь траву, нужно хорошо постараться. Скорее всего, траву подожгли бойцы, которые находятся на украинских позициях. Ночью холодно, бойцы на окопах разводят костер, чтобы согреться. Пламя могло перекинуться на траву с одного из таких костров.

Ниже представлен странный кадр. Он был среди видео. Технические способности камеры не позволяют снять подобные кадры издалека. Оператор должен был находится где-то неподалеку. Судя по ракурсу он стоял над  костерком. Не исключено, что сотрудник пресс-службы украинской армии сам и подпалил траву, чтобы снять эффектный кадр.

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