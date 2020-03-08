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Кировский депутат Павел Валенчук оригинально поздравил женщин с 8 марта

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Кировский депутат Павел Валенчук оригинально поздравил женщин с 8 марта
Павел Валенчук, кадр видео

Депутат кировской Городской Думы Павел Валенчук оригинально поздравил женщин с 8 марта. Парламентарий записал видео, на котором он в одних рваных джинсах, без рубашки и даже без майки, скачет верхом на коне по снежному полю.

Остановив коня, Павел Валечнук прочитал стихи, обратившись к россиянкам:
Дорогие, милые, нежные, прекрасные девушки и женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
Вы, словно весеннее солнце, согревающее землю после долгой зимы, наполняете нашу жизнь светом и теплом, окружаете лаской и заботой, от которой оттаивают даже самые суровые мужские сердца.
Вы - наша муза и наше вдохновение. И в преддверии праздника у меня родились эти​ строки, которые я посвящаю всем женщинам России!
Как же прекрасны вы, о женщины России!
В ваших сердцах кипит святая кровь.
Во имя Господа вы миру жизнь дарили,
Неся в душе и веру, и любовь.
Во все века стояла Русь Святая,
На вашей добродетели души.
Вы нас - мужчин на подвиг провожая,
С молитвой ждали, деток берегли.
Как же прекрасны вы, о женщины России.
Полны Божественной энергии любви.
Вы свою честь во все века хранили
И светлых помыслов тропой священной шли!

 

ИЧ

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