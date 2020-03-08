Кировский депутат Павел Валенчук оригинально поздравил женщин с 8 марта

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8 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Валенчук, кадр видео

Депутат кировской Городской Думы Павел Валенчук оригинально поздравил женщин с 8 марта. Парламентарий записал видео, на котором он в одних рваных джинсах, без рубашки и даже без майки, скачет верхом на коне по снежному полю.

Остановив коня, Павел Валечнук прочитал стихи, обратившись к россиянкам:

Дорогие, милые, нежные, прекрасные девушки и женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы, словно весеннее солнце, согревающее землю после долгой зимы, наполняете нашу жизнь светом и теплом, окружаете лаской и заботой, от которой оттаивают даже самые суровые мужские сердца.

Вы - наша муза и наше вдохновение. И в преддверии праздника у меня родились эти​ строки, которые я посвящаю всем женщинам России!

Как же прекрасны вы, о женщины России!

В ваших сердцах кипит святая кровь.

Во имя Господа вы миру жизнь дарили,

Неся в душе и веру, и любовь.

Во все века стояла Русь Святая,

На вашей добродетели души.

Вы нас - мужчин на подвиг провожая,

С молитвой ждали, деток берегли.

Как же прекрасны вы, о женщины России.

Полны Божественной энергии любви.

Вы свою честь во все века хранили

И светлых помыслов тропой священной шли!