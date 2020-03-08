Матрона Московская: Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам

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8 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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8 марта –день обретения мощей святой блаженной Матроны Московской. В 1998 году состоялось значимое событие по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея Второго.

К ней приходят и тогда, когда уже нет надежды, и тогда, когда радость переполняет. И Матрона Московская всех слышит, сочувствует и помогает. Ясно одно, что после молитвы к Матроне становится легче, голова «светлеет» и мир уже не кажется столь хмурым. Святая, действительно, понимает нас…

Блаженная прожила трудную жизнь и тихо скончалась 2 мая 1952 года. Говорят, Матрона знала день своего ухода. Когда священник, который пришел ее исповедовать и причастить, увидел беспокойство Матроны, то спросил: «Неужели и вы боитесь смерти?» - «Боюсь», - просто ответила старица.

Ее похоронили на Даниловском кладбище. Так захотела она сама – «чтобы слышать службу».

А 1 мая 1998 года, по благословению Патриарха Алексия Второго, останки Матроны были перенесены в Покровский ставропигиальный женский монастырь, где они находятся и по сей день. Блаженная Матрона была причислена к лику святых в 1999 году, а пятью годами позже состоялась ее канонизация.

Протоиерей Николай, приход в Литве: «Тогда в 1998 году, 8 марта, было холодно. Очень холодно. Лежал снег. Но сей факт состоялся. У всех присутствующих было радостное и светлое настроение. И сейчас поклониться Святой можно не только в Покровском монастыре, но и во многих храмах. Частицы мощей находятся во многих храмах. Везде Матрона нас слышит и помогает. Молиться ей следует везде. Меня часто спрашивают о том, как правильно просить у Святой помощи? К блаженной следует обращаться как к любому святому. Сперва, обращайтесь к Господу и Пречистой Матери, а потом к святым. Конечно, хорошо бы перед посещением исповедоваться и причаститься. Матрона это любила. Подумать о своей жизни, душе. И обращаться с открытым сердцем. Тогда и будет вам приобретение». При жизни Святая Матрона говорила: «Когда отойду к Господу, то приходите ко мне на могилку. Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

И помогает!