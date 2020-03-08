Латвийские мужчины поздравили женщин с 8 марта

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8 марта 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня отмечается Международный женский день – 8 марта. В Латвии этот день больше не является выходным. В 2007 году парламент Латвии принял поправки к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых днях». С этого момента 8 марта является праздником, но не выходным днем. Но латвийские женщины его отмечают с удовольствием, а мужчины им помогают.

О том, как возник этот праздник существует много версий: в 1857 году текстильщицы из Нью-Йорка вышли на митинг, чтобы протестовать против неприемлемых условий труда. Другая версия гласит, что вовсе не текстильщицы вышли на улицы, а женщины легкого поведения, которые требовали, чтобы матросам выплатили деньги и они рассчитались с «ночными дамами».

В СССР Международный женский день привезла Александра Коллонтай, которая дружила с марксисткой Кларой Цеткин. С того времени 8 марта прижился в СССР и очень успешно.

Версий и историй много, но ясно одно – 8 марта до сих пор остается любимым праздником многих женщин.

В Латвии обычно этот праздник отмечают более 50% населения. Это следует из громадного количества цветов в городе, счастливых женщин, улыбающихся мужчин с цветами и, конечно, поздравлений.

Как поздравили латвийские мужчины женщин с праздником Весны?

Политик Андрей Мамыкин, помощник евродепутата Яны Тоом: «Поздравляю всех женщин Латвии, России с этим теплым праздником. Мне всегда радостно на душе в такой день. Конечно, поздравляю и свою любимую женщину, и вспоминая бабушку, прабабушку, которых сейчас со мной нет, но я помню тепло их рук. В моей семье мы всегда отмечаем этот праздник. Помню, лет 20 назад, я с огромным букетом роз пришел в Сейм, чтобы поздравить женщин. Каждой подарил по цветку! И все женщины приняли цветы! Все! Сильна традиция 8 марта. Буквально на днях услышал мнение латышского актера Думписа, который пребывает в шоке от 8 марта. Мол, этот праздник у него «связан» с пьяными мужчинами и завядшими тюльпанами. Мне жаль его. Если он ходит там, где пьяные мужчины, то пусть… не ходит. У меня другая картина праздника – счастливые лица наших дорогих женщин. Есть и небольшое чувство вины! Что-то не додал в своей жизни дорогим моим женщинам… Конечно, я поздравлю любимую жену. Какими цветами? Не знаю. Все решаю в последний момент. Розы, лилии, гвоздики… А может прекрасный символ весны – тюльпаны». Когда я обратилась к и.о. мэру Риги Олегу Бурову с просьбой прокомментировать 8 марта, то не удержалась и задала вопрос: «Олег, моя добрая приятельница Татьяна Кравченко в одном интервью сказала, что если 100 раз погладить мужика, то на 101 он станет твоим. Вы согласны?» Олег Буров: «Думаю, что 100 раз – много! И пару раз хватит! Мужчины такие доверчивые! И так любят, когда их гладят. Я уж точно. Милые женщины, с праздником вас! Вы наше тепло и поддержка. Пусть всегда с вашего лица не сходит улыбка. А мы, мужчины, постараемся сделать вас счастливыми! С Праздником!» Политик, юрист Гунарс Кутрис: «Пусть праздник Весны войдет с радостью в сердца наших женщин! Счастья, любви и еще раз Любви!» Член Правления 2-й рижской больницы Янис Петронис: « Всегда отмечал этот праздник. Хороший повод поздравить женщин и подарить цветы. Хорошая традиция поговорить о любви. Что может быть важнее в жизни, кроме любви? Здоровье! Будьте здоровы!»

А Латвия продолжает отмечать 8 марта!

С Праздником! Прекрасный повод поговорить о любви!