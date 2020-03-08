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Как выглядят дороги в ДНР

, 16:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Как выглядят дороги в ДНР
въезд в Тельманово (населенный пункт в ДНР) на фото автора

Практически ничем не отличается от российских. Корреспондент АН проехал по одной из трасс Донецкой народной республике и показал, как она выглядит.

Ямы и колдобины на донецких дорогах — это наследие украинских времен. Проезжая часть при Украине была густо изъедена кариесом безалаберности украинских дорожников. Теперь все это осталось в прошлом. Нынешние дороги в ДНР практически не отличаются от российских.

Между Донецком и Новоазовском около 120 километров. Четыре года назад, когда власти еще только взялись за дорожные работы, поездка по этой трассе напоминала участие в гонках по пересеченной местности. Водители наизусть знали разбитые участки и внимательно смотрели, чтобы не пропустить съезд на обочину. В отдельных местах проще было проехать по полю. Асфальт был изъеден глубокими ямами с острыми краями.

Теперь главная проблема водителей на донецких дорогах — это сотрудники ГИБДД. Они прячутся в кустах с радарами и ловят нарушителей. В 2016 году поездка от Донецка до Новоазовску у корреспондента АН отнимала от 2 до 2,5 часов. Теперь на тот же путь уходит чуть больше часа. Сейчас попутный автомобиль, который едет со скоростью 100 км/час, кажется улиткой. Часто донецкие машины несутся, как в Белоруссии по платной дороге: 120 – 130 км/час.

Нынешней главной проблемой донецких автомобилистов стали сотрудники ГИБДД. Они теперь прячутся у обочины с радарами и ловят нарушителей скоростного режима.

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