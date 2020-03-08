Путин поздравил россиянок с 8 марта

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8 марта 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Российский лидер отметил, что российские женщины каким-то непостижимым образом умудряются "всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными".

"Мы спешим поздравить наших мам, жён, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", - обратился Путин к россиянкам.

Особо он отметил женщин, "которые посвящают себя материнству, дарят миру новую, неповторимую жизнь. Воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь". "Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд", - подчеркнул президент России.

Желая женщинам счастья, он отметил, что "очень многое здесь зависит от мужчин". "И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так – всегда, а не только 8 марта", - сказал глава государства.