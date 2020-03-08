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Московским коммунальщикам не понравился Гагарин. Они закрасили граффити с космонавтом, к которому трепетно относились жители

, 00:50 [ «Аргументы Недели» ]

Московским коммунальщикам не понравился Гагарин. Они закрасили граффити с космонавтом, к которому трепетно относились жители
Фото: cоцсети

Московские коммунальщики объявили войну стрит-арту. Но вместо уродливых картинок и матерных словечек на заборе, они стали уничтожать граффити, которое никому не мешало.

Почти десять лет назад в Нагорном районе Москвы появился рисунок с главным русским космонавтом — к 50-летию первого полёта. Изображение любили местные, обходили стороной вандалы, никто, в общем, не жаловался. А потом в один день он просто исчез. Под толстым слоем краски. Так коммунальщики выполнили поручение сверху, сообщает канал "Mash".

Стрит-арт начал исчезать в столице ещё осенью. Мэрия ввела новые правила для подобного арта — все старые рисунки стали "несогласованными". Теперь их нужно утверждать в семи разных ведомствах и только потом наносить на стену. Жаль, что автор картины с Гагариным этого не знал. Кстати, в следующем году исполняется 60 лет с первого полёта.

БИ

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