Беспредел под видом благоустройства

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7 марта 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели», Сергей ОСИПОВ ]

Демонтаж гаражей, фото соцсети

То, как власти «любят» пенсионеров, мы все уже давно знаем. А вот то, как они относятся к автовладельцам, теперь почувствовали сами обладатели «железных коней». Городские власти решили заняться благоустройством территории Восточного административного округа (район «Ивановское») за счет сноса гаражей на семи автостоянках:

РОО МГСА №126 (ш. Энтузиастов д. 94А); РОО МГСА №60/4 (ш. Энтузиастов, д. 96, корп.3); РОО МГСА №60/3 (ш. Энтузиастов д. 98); РОО МГСА №60/1 (ш. Энтузиастов д. 94); РОО МГСА №409/1 (ул. Сталеваров 1а); АПК «Свобода» (ш. Энтузиастов 94); РОО МГСА «Авто-52» (ул. Магнитогорская 27).

Идея, конечно, отвратительная. Куда потом ставить 1000 машин? Во дворы? Но там и так всегда все плотно забито. На детские площадки? Может быть, на газоны? Нет, конечно: сделают плоскостную парковку, заасфальтируют, разметку нанесут, деньги, опять же будут брать. Отмыв в очередной раз бюджетные средства, потом доложат, что все благоустроили. Но куда деваться автовладельцам, никто и не подумал. Мечутся, они, несчастные, из одной инстанции в другую.

Обращаются и пишут в префектуру, в прокуратуру, в Мосгордуму, и зам. мэра Бирюкову П.П. и депутатам, даже к Владимиру Владимировичу Путину написали. Собирают подписи в защиту своих прав. Нет, не дождаться жителям гаражной амнистии: не успеем, снесут все подчистую. Ответы чиновников, которым надоедают простые граждане, получаем пространные, без конкретики. Тем не менее, объявления о сносе уже висят в гаражных кооперативах.

В МГСА ВАО сказали, что это устное распоряжение Степаненко А.А., заместителя префекта ВАО. Вершат судьбу целого района по устным распоряжениям, а не по закону. А ведь что такое гараж, достаточно вспомнить знаменитый фильм Эльдара Рязанова. Это целый мир, сообщество уже нескольких поколений жителей, владеющих своими машино-местами в течение 47-и лет. Целая эпоха! И потом это не самострой какой-нибудь, а объект собственности, владелец которого имеет договорные отношения с городом. И эти отношения должны быть защищены.

Тем не менее, отношение к объектам собственности почему-то определяется не законом, а позицией муниципальных чиновников – «слуг народа»?! А с чего это многие "слуги" решили, что они "господа", "соль земли", "элита"? Они сидят в своих офисах, мнения жителей и специалистов их мало интересует. Чиновник предпочитает только свое мнение и "волевым" решением лишает людей их собственности, имущества и надежд. Президент сказал, что чиновники работают для людей. Похоже, мало он их знает. Мы отстаиваем свое имущество, но оказывается, для них наше имуществом таковым не является. Власть всегда оставляет себе рычаги объявить собственность самостроем, если владелец не согласен с предложением добровольно отказаться от нее, согласившись на компенсации, определенные фактически на словах.

Владельцы гаражей категорически против такой «самоликвидации», предложенной чиновниками. На все попытки получить план благоустройства и решение ГЗК в Управе Ивановское, а также какие-либо документы и решения правительства Москвы, на каком основании планируется снос гаражей на автостоянках, ответа нет. Нет плана, нет решения, зато есть цель: снести все до основания, а затем... Только вот мир этот будет уже не нашим. А мы не выбирали такой мир.

Бездумный, чисто формальный подход местных властей по выполнению программы благоустройства города дискредитирует его авторов и показывает, что местной власти глубоко безразличны мнения жителей района. Поэтому автовладельцы идут в свой последний, решительный бой (и это тоже «Интернационал»), чтобы защитить свое, кровно нажитое… Кто победит в заведомо неравной схватке: народ или чиновники? Должен победить народ! Или мантры президента для них пустой звук?