В Татарстане прокуратура провела проверку по факту свадьбы в музее дочери министра культуры республики

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7 марта 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Прокуратура Татарстана определила нарушением закрытие в Казани Галереи современного искусства на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона Ирады Аюповой. Свадьбу дочери чиновницы из Татарстана отгуляли 2 февраля в казанском музее современного искусства Казани.

Галерею закрыли для посетителей. Жители Казани возмутились закрытием государственного учреждения для проведения частного мероприятия. Но в республиканском Минкульте сразу ответили, что правительство Татарстана установило перечень культурных учреждений, где можно проводить свадьбы, и что Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в этом списке есть. Прокуратура Татарстана в ходе проверки выявила нарушения.

Надзорное ведомство заключило, что музей обязан предоставлять платные услуги, не являющиеся его основной деятельностью, "без снижения качества" основной своей работы. В республиканской прокуратуре пояснили, что в музее можно проводить бракосочетания, но так как в нормативных актах правительства региона не указана возможность ограничить его работу, закрывать Галерею нельзя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina Dardymova (@dardymova_marina)2 Фев 2020 в 8:34 PST