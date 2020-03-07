Все новости >>

//Общество 13+

В Татарстане прокуратура провела проверку по факту свадьбы в музее дочери министра культуры республики

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Татарстане прокуратура провела проверку по факту свадьбы в музее дочери министра культуры республики
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Прокуратура Татарстана определила нарушением закрытие в Казани Галереи современного искусства на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона Ирады Аюповой. Свадьбу дочери чиновницы из Татарстана отгуляли 2 февраля в казанском музее современного искусства Казани.

Галерею закрыли для посетителей. Жители Казани возмутились закрытием государственного учреждения для проведения частного мероприятия. Но в республиканском Минкульте сразу ответили, что правительство Татарстана установило перечень культурных учреждений, где можно проводить свадьбы, и что Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в этом списке есть.  Прокуратура Татарстана в ходе проверки выявила нарушения.

Надзорное ведомство заключило, что музей обязан предоставлять платные услуги, не являющиеся его основной деятельностью, "без снижения качества" основной своей работы. В республиканской прокуратуре пояснили, что в музее можно проводить бракосочетания, но так как в нормативных актах правительства региона не указана возможность ограничить его работу, закрывать Галерею нельзя.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marina Dardymova (@dardymova_marina)2 Фев 2020 в 8:34 PST

ИЧ

//картина дня

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что номера некоторых карт оказались скомпрометированы, что поставило под угрозу сохранность денежных средств.

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Прокуратура Татарстана определила нарушением закрытие в Казани Галереи современного искусства на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона Ирады Аюповой…

//новости ан

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх местных жителей, у которых диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. "Медики…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Певица Анастасия Вишневская в канун праздника 8 марта выступала Красноярске. К удивлению зрителей, прямо во время концерта дива свалилась со сцены в трехметровую…

//новости ан

Опубликован список стран, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться. Подчеркивается, что москвичам необходимо после путешествия в эти государства…

//новости ан