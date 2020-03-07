"Ваши данные скомпрометированы", клиентам "Альфа-банка" массово блокируют карты

//Общество 13+

7 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Клиентам "Альфа-банка" массово блокируют дебетовые карты. Массовые жалобы клиентов начали появляться в соцсетях с утра 7 марта. По предварительной информации, озвученной представителями банка, часть карт клиентов была заблокирована из-за компрометации данных.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — заявили в банке РБК.

Странно, что в банке не сочли нужным хотя бы предупредить пострадавших. "Альфа-банк" один из лидеров России по нарушениям, связанным с персональными данными клиентов. Сначала банк незаконно собирал и использовал их. А позже и вовсе умудрился потерять. И теперь купить базу данных о клиентах банка можно в Сети.

Кажется, кто-то не только купил ее, но и начал использлвать.