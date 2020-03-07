О всеобщем отставании Китая в XIX веке

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7 марта 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

древний Китай

Китай – одна из древнейших стран мир с долгой тысячелетней историей. Её зарождение началось ещё задолго до нашей эры, во времена мифических императоров.

На данном этапе Китай считается одной из самых технологически развитых держав нашей планеты.

Но так было не всегда. Прежде чем прийти к такому развитию, китайцам пришлось пройти через «огонь и воду».

В XIX веке Поднебесная была настолько отсталой страной, что поражала не только европейцев, но и все окрестные царства. Даже Сиам и то был более развитым государством, чем тысячелетний Китай. Почему же так случилось? Что послужило тому виной?

Давайте внимательно разберёмся. Если окунуться за три века до нашей эры, то можно отметить несравненное превосходство Поднебесной над многими державами. Профессиональная армия, отличная экономика и сильная императорская власть.

Во всяком случае, при господстве династии Цинь Китай переживал один из самых больших расцветов в истории. Именно тогда и была построена та самая Великая Китайская Стена.

Императоры династии Цинь повелели выстроить её в надежде, что она защитит Поднебесную от угрозы с севера. Китай постоянно подвергался нападениям со стороны племён Сюн-Ну и Сяньби, являющихся предками легендарных Гуннов. Однако уже ближе к нашей эре Китай начинало «трясти» как при десятибалльном землетрясении. Во времена падения династии Хань Поднебесная была снова расколота, почти как во времена Эпохи Враждующих царств. А с севера и запада постоянно наступали гуннские племена, жаждущие создания огромной империи.

К тому же и индоиранским юечжи так же не терпелось погреть руки над достоянием «живых богов». Жужаням и предкам современных уйгуров даже удалось на какое-то время заполучить власть над Северным Китаем.

Впоследствии, земли Китая подвергались атакам со стороны многих северных народов, в том числе и монголов. В XIII веке в Поднебесной была создана монгольская династия Юань, просуществовавшая несколько веков. После её падения к власти пришла династия Мин, но и она продержалась недолго.

Китай «трясло» в политическом и экономическом плане на протяжении всего периода нашей эры.

В начале XVII века Поднебесная, погрязшая в гражданской войне, подверглась вторжению маньчжуров, которые в итоге завоевали всю державу и установили там своё господство.

Так начала своё правление великая и беспощадная династия Айсиньгёро, также известная как Цин.

С приходом к власти маньчжуров ситуация далеко не улучшилась. Китай познал на себе гнёт чужеземцев. По сведениям многих историков, династия Цин установила такую деспотию, что не сравнится даже с монголо-татарским игом на Руси.

Голод, нищета и разруха буквально вывели Поднебесную из строя. Стоит сказать, что в XVII столетии армия Цин считалась едва ли не самой современной в Азии. Она обладала пушками и ружьями, наводящими ужас на застрявших в средневековье китайцев. Но уже в XIX веке подобные виды вооружения стали устаревшими, а маньчжуры всё равно продолжали их использовать.

Китай так и оставался застрявшим во времени вплоть до появления европейских компаний в пределах Восточной Азии. Как только вспыхнули Опиумные войны между Поднебесной и Коалицией колониальных стран Европы, сразу же и выявилось глобальное отставание Китая по всем параметрам.

Китайцы почти не выигрывали сражений в боях с европейцами. Современное вооружение англичан и французов просто распугивало армию Цин. В 1855 году в Китае началось масштабное восстание тайпинов, поставившее империю под удар. Династия Цин едва не прекратила существование.

Её спасли помощь и поддержка тех самых европейских стран, которые дали армии Айсиньгёро современное оружие и начали подготовку к решению экономического вопроса. И потому уже в 1870-х годах армия Цин обладала весьма неплохим вооружением.

Тайпины были наголову разбиты, а их государство уничтожено. И только тогда в Китае начался медленный, но эффективный процесс индустриализации. Европейцы в прямом смысле спасли эту страну от мучительной смерти.

К началу 20-го столетия Китай всё ещё оставался не слишком развитым государством. Его полный подъём начался лишь только после Синьхайской революции и периода гражданских войн.

Поднебесной и её жителям пришлось пройти через ад, чтобы достичь могущества в эпоху современности. У этой обширной и необъятной страны поистине удивительная история, заслуживающая отдельного внимания.