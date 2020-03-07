Самые необычные поздравления и подарки на 8 марта

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7 марта 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

поздравления с 8 марта

8 марта еще не наступило, но мужчины уже успели необычным образом поздравить дам.

Например, в Новосибирске офицеры в боевой экипировке поздравили девушек в метро.

«Заряд настроения на весь день», - поделилась эмоциями одна из женщин.

В Приморском краю сотрудники ГИБДД останавливали женщин за рулем, чтобы поздравить их с 8 марта и вручить розу. Цветы для автоледи.

На «Уральском заводе конвейерных лент» мужской коллектив превратился в опасных гангстеров, чтобы поиграть настоящую мафию.

В СКБ ЛАБ коллектив на целый день отправился в Париж, по офису вальяжно расхаживали мимы и вручали женщинам букеты горной лаванды. Девушек поили кофе и кормили круассанами, а потом даже стали участниками игры «Форт Боярд».

В компании «Русский свет» сильная половина придумала творческий сюрприз, своих дам они пригласили на мастер-класс, где их учили рисовать картины акрилом. Работы были у всех просто потрясающие!

Женский коллектив офиса «Перекрестка» получил все желанные подарки: мужчины пригласили профессиональных визажистов, устроили настоящее шоу со статуей шампанского и вручили каждой по шикарному букету роз. Шалость удалась!

Мужчины компании «Блиц-АИР» решили подойти к поздравлению довольно оригинально, напомнив, что мужчины любят дам также сильно, как и их женщины. Подарить они решили самое необходимое – носки и пену для бритья ног. Главное, чтобы девушки оказались с юмором. А может они и не шутили?

Сотрудники банка «Уралфинанс» жарко встретили девушек. На входе стояли настоящие джигиты, целовали ручки, дарили цветы и приглашали на зажигательную лезгинку.

Никитос, Алекс и Михаэль – папы первоклассников школы №170 поздравили классного руководителя в костюмах храбрых мушкетеров. Учительница оценила креативный подход, а дети были просто без ума.

Мужчины компании «СтройПлатформа» погрузили женщин в атмосферу настоящего путешествия: они устроили целый «калейдоскоп культур», можно было очутиться в романтическом Париже и поесть сыр с бокалом вина, можно было побывать в солнечной Грузии и пообедать сочными хинкали и хачапури, а можно было отправиться в фото-зону Дубай и сфотографироваться на фоне роскоши.

В «Абсолют Банке» в Екатеринбурге 8 марта отыграли в стиле церемонии вручения Оскара. Каждая девушка должна была пройтись по красной дорожке, сфотографироваться с голливудскими звездами, а потом получить свой индивидуальный Оскар в непревзойденной номинации.

Самое необычное поздравление с наступающим Международным женским днем пришло из орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Астрономы подарили женщинам всего мира красочный букет из рентгеновских изображений небесных объектов. Что не сделают мужчины ради своих дам!