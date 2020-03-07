«Арестантский уклад един»: дело о малолетних преступниках

//Общество 13+

7 марта 2020, 01:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

АУЕ-группировки

Ещё в ноябре 2017 года один из депутатов Госдумы по имени Антон Беляков внёс специальный законопроект по поводу запрета пропаганды криминального образа жизни.

Любое упоминание об «уркаганском единстве» и «превосходстве блатных» должно сурово наказываться. Вот только этот закон работает не во всех регионах России. До сих пор остаются так называемые формирования «АУЕ», которые в союзе со взрослыми бандитскими группами совершают преступления во многих областях страны. Ключевой девиз таких сообществ – «АУЕ! Жизнь ворам!».

Они пропагандируют воровские понятия криминальной среды и требуют соблюдения специального «воровского кодекса». В огромной опасности – несовершеннолетнее население России. Очень часто в эти группировки вербуют именно подростков, из которых потом делают настоящих убийц, лишённых всякой жалости.

Кто же всё-таки ходит «под прицелом» у этих преступных группировок? Явно, что в первую очередь они вербуют подростков из неблагополучных семей, а таких семей у нас в РФ, к сожалению, навалом.

В некоторых случаях используются сироты, которым совершенно нечего терять. «Хочешь счастья? Соблюдай пацанский кодекс и живи по понятиям», - вот такие примерно фразы звучат из уст главарей АУЕ-сообществ, когда они пытаются «поднабрать» себе кадров.

Во вторую очередь, идут уже подростки с постоянными трудностями по жизни. К примеру, те, у кого плохие отношения с родителями или со сверстниками.

Тех, кто не обладает сильным характером, могут использовать не только в качестве «боевиков» АУЕ, но ещё и как кладменов.

Напомним, что кладмены – это специальные люди, которые занимаются распространением наркотических веществ.

В прямом смысле они закладывают наркотики в укромные места, чтобы их потом могли найти клиенты преступных сообществ.

К великому сожалению, борьба с АУЕ-сообществами в России до сих пор идёт, и ситуация никак не может решиться. В регионах РФ всё ещё действуют подростковые банды, и во многих случаях они не только занимаются вымогательством, но ещё и устраивают погромы. Буквально в прошлом году в Нижнем Новгороде произошёл целый скандал, вспыхнувший вокруг банды подростков, напавших на магазин. Многие из них принадлежали к АУЕ-группировкам.

Стоит сказать, что этот кошмар происходит не только из-за глупости этих самых подростков. Основная вина лежит на тяжёлом и безнадёжном уровне жизни в провинциальной части России. Нет работы, нет денег, нет шансов даже на малый успех и нет никакой помощи.

А что до полиции, то доверие к ней значительно пошатнулось. Полицейские очень часто не выполняют своих обязанностей. Вспомните хотя бы загадочный обед правоохранителей в Тюмени, во время которого какой-то таинственный человек по имени Денис Девкин прокричал воровские лозунги.

Все вокруг не только не остановили этого смутьяна, но и даже зааплодировали ему. Вполне вероятно, что подобных случаев в регионах немало, просто мы о них пока ещё не знаем. Разгул АУЕ-группировок происходит до сих пор.

Велика их деятельность не только в реальности, но и в сети интернет. Постоянно возникают агрессивные группы Вконтакте, пропагандирующие жизнь по понятиям. Эти группы часто банят администраторы, но это не мешает сообществам возникать повторно. Ситуация с криминализацией молодёжи по-прежнему очень плохая. Трудно сказать, случится ли в будущем хоть какой-то прогресс в борьбе с этими группами.