Вымирание русской деревни

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6 марта 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Вымирающие деревни, фото соцсети

В последнее время все только и говорят о неудачах в работе старого правительства Дмитрия Медведева. И это действительно правда, ведь неудач и просчётов настолько много, что их описывать можно целую вечность. Один из очередных провалов был связан с полным упадком жизни в провинциальной части России, в особенности в сельской местности.

Большая часть нашей страны занимают гигантские и обширные равнины с множеством лесов и рек. Русская деревня издавна считалась достойным поставщиком продукции на городских рынках. Во времена царей вся экономика России держалась на сельской местности. В Советское время ситуация с российскими сёлами была ещё более-менее адекватной, но уже после 90-х деревня начала вымирать в прямом смысле этого слова. Большая часть людей уезжала на заработки в города. В сёлах оставались только пожилые люди, представители увядающего российского поколения. Впоследствии, разорение населения и упадок экономики в РФ при правительстве Медведева привело к настоящей трагедии.

Те, кто переехал в города, уже стали полноценными городскими жителями. Они обзавелись квартирами, семьями и работой, и уже не тянулись обратно в родные места. Однако после наступления экономического кризиса жители городов стали беднеть. Очень многие потеряли свою работу, но возвращаться обратно в деревню было - сродни погибели. Ведь в сельской местности экономика так же упала ниже плинтуса. Появились всевозможные новые налоги, которые поставили под удар почти весь предпринимательский бизнес. В худшее положение попали самозанятые и индивидуальные предприниматели. Под угрозой оказалась даже возможность создавать своё собственное фермерское хозяйство. Банальное выращивание овощей и фруктов и то оказалось под сильным ударом. В итоге возникла ситуация, которой просто не должно было случиться. Мы наблюдаем массовое падение зарплат и доходов, и огромное увеличение налогов. Расходы начинают стремительно превышать доходный уровень граждан. Из-за сокращений многие люди потеряли работу и в сельской местности, а если работа и оставалась, то требовала гигантских усилий. За минимальную плату (от 7 до 13 тыс. руб.) жителям деревень приходилось работать как на галерах, и тратить огромные усилия. Уровень здравоохранения так же упал, и многие больницы попросту закрылись или переехали. Началось резкое увеличение смертности. Многие стали спиваться или даже кончать с собой. Никаких развлечений, никакого досуга, никакой нормальной жизни. А ещё подкачал настоящий кошмар со строительством дорог, который до сих пор не заканчивается. Жители сельской местности ещё никогда не проклинали свою жизнь так, как в последнее десятилетие. Всё настолько плохо, что страшно даже представить последствия подобных экономических просчётов. То, что было при старом правительстве должно навечно уйти в прошлое, иначе глобального коллапса просто не избежать.

На данный момент ситуация с деревнями по-прежнему не улучшается. Работы всё так же нет, а жителям постоянно приходится сталкиваться с разгулом чиновников. Губернаторы и мэры, как и ранее, не желают тратить своё время на проблемы населения. Правительство Мишустина обещает перемены уже в скором времени, но пока этот процесс слишком затянулся. Наступил март 2020-го, а особых изменений в сельскохозяйственной политике пока не предвидится.