Наши женщины не умеют отдыхать, но только не 8 марта

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6 марта 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Согласно социологическим исследованиям, 63% российских женщин тратят свободное время на домашнее хозяйство, детей и дачные хлопоты. Конечно, это не рабочие обязанности, но и отдыхом такое времяпровождение назвать сложно. Складывается такое впечатление, что наши женщины совсем не умеют отдыхать. Однако «Аргументы недели» собрали истории женщин, отметивших 8 марта так, что на весь год запомнили!

8 марта, в Международный женский день, во многих российских семьях принято давать женщине отдых даже от домашних дел, типа мытья посуды, протирки пыли, стирки, глажки и т. п. Эту часть домашних хлопот героически берут на себя мужчины. Но некоторые из дам идут дальше в оригинальности празднования своего Дня и позволяют себе оторваться на корпоративах и девичниках на полную катушку! Вот, какие истории ярких встреч праздника весны нам удалось найти в Сети:

«У нас в городе к 8 марта проходил какой-то конкурс талантов без особой концепции. Суть была в том, чтобы женские команды из 5 человек приготовили творческие номера и решили несколько головоломок. Поскольку ограничений по возрасту не было, то участвовали и команды школьниц, и студенток, и учителей, но самой "важной" там была команда работниц администрации. Так как в жюри сидела пара человек из их товарищей, то ещё по их милым беседам было понятно, кто победит, и это явно не мы и никто, кроме них. Поначалу всё так и шло, но лишь до конца первого конкурса, ибо последней выступала самая крутая и креативная команда – бабули! Эти наихаризматичнейшие дамы вырядились в современных поп-звёзд и так зажгли, ни один подросток так не рвал танцпол, как они. Хочу сказать, что перед их шармом отступила даже несправедливость. Да, первое место все равно заняли женщины из администрации, но при награждении капитан их команды сдался обаятельным бабушкам, и отдала им заслуженное место на пьедестале. До сих пор не могу выбросить из головы их счастливые улыбки, они просто повеселились и отлично провели время, дай бог всем в старости иметь такой настрой».

«История о том, как нас на 8 Марта поздравили любимые коллеги. В общем, мы с девочками, как обычно, в 13:00 потопали пить кофе. Мужики куда-то все пропали. Обеденный перерыв закончился, а их всё нет… Через полчаса заваливаются голые (в трусах) с баннером, на котором написано: “Лучшая женщина” и с огромным букетом. Короче, устроили для нас эротическую фотозону с букетом и голыми торсами наших бухгалтеров! И знаете, это явно веселей всяких кружек и тюльпанов!»

«На многих предприятиях на крупные праздники принято приносить презенты в государственные организации, дабы задобрить служителей закона. Я вот работаю в одной такой организации, штат в основном стоит из девушек, и, естественно, в честь 8 марта нам надарили всевозможных конфет-вина-шоколадок, но больше всего отличился один дедушка – владелец строительной компании. Он привез целую коробку вкусностей на весь отдел, и нет там не было ничего, от чего можно сильно увеличиться в размерах. Он накупил разных салатиков и курочку гриль! Оставил нам всё это великолепие и со словами: "кушайте девчонки, по-любому на какой-нибудь диете, шоколадки есть не будете, а тут хоть пообедаете, да мне приятно вас порадовать" и смущённо удалился. Побольше бы таких людей и праздников!»

«Устроилась на работу в компанию. Наш отдел условно можно поделить на две части, которые вечно друг другом недовольны, одна – это девушки от 25 до 30 лет, такие все весёлые, креативные девчонки, вторая – женщины от 40 до 50 лет, серьёзные руководящие лица. И я никогда бы не подумала, что для объединения этих двух фракций будет достаточно всего лишь включить Меладзе на корпоративе...»

«Работаю в крупной инжиниринговой компании. Наше начальство никогда не скупилось на проведение корпоративов, но в этом году они действительно удивили всех. Тема вечера была – Чикаго 30-ых годов. Мафия, выпивка и тематическая музыка. Казалось бы, ничего особенного, если бы не парочка "но". Первое – у нас был самый настоящий тир, где можно было пострелять из актуального для того времени оружия и заработать мелкие призы, а главным сюрпризом стала для нас имитация реального казино. Мы весь вечер выигрывали фишки в покер, блек джек и рулетку. А когда нам показали, что мы можем обменять свои фишки на экскурсионные туры в Европу и дорогую технику, то нашему счастью просто не было предела».

«Утро началось с того, что я погладила для нее платье, сделала укладку, красивый макияж, завернула сменные туфли в пакет. На концерте фотографировала, как ей вручали грамоты (которые потом отнесла домой). Помыла дома посуду, посмотрела на ночь сериал, легла спать не дождавшись, когда она вернётся. Собственно говоря, зачем ждать? Ей 44 года уже. У мамы на работе корпоратив был!»

«Работаю в травме в одной из городских больниц. 8 марта посчастливилось отдежурить сутки. Кого к нам только не привезли: переломы, теперь уже банальные, рук и ног, неудачный суицид, два тяжелых ДТП и огнестрел, как в девяностые. Все происшествия с активным участием слабой половины человечества. День ВДВ просто детский утренник по сравнению с Международным женским днём.»

«9 марта, звонок:

— Здравствуйте, вам привезти, или вы сами заберёте?

— Кого?!

— Щенка, которого вы купили— Какого и за сколько?

— Микрошпиц, 50к.



В тихом ужасе открываю глаза и понимаю, что пить до следующего 8 марта больше не буду».

С наступающим, милые дамы, отдохните в этот день так, чтобы на целый год хватило и сил, и позитивного настроения!