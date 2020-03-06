Депутаты ЗСК провели выездное заседание в Динском районе

//Общество 13+

6 марта 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты кубанского парламента по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко провели в Динском районе выездное заседание, посвященное контролю за ходом реализации федерального и краевого законодательства.

Во встрече приняли участие депутаты комитетов ЗСК: по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий; по вопросам имущественных и земельных отношений; по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. Мероприятие провел председатель комитета по вопросам МСУ Сергей Жиленко.

В работе заседания также участвовали представители краевой и районной администраций, депутаты муниципалитета, главы поселений, руководители органов ТОС, актив, молодые депутаты.

Парламентарии посетили ряд социальных объектов и одно из ведущих промышленных предприятий района. Они осмотрели Комсомольский парк станицы Динской, который был реконструирован в рамках федерального национального проекта «Комфортная городская среда». Здесь благоустроена зеленая зона площадью более шести тысяч квадратных метров, оборудованы детские и спортивные площадки, выложены плиткой дорожки, установлены новые лавочки и скульптуры в виде сказочных героев, проведено озеленение территории, смонтированы новые светильники. Несомненно, парк в таком обновленном виде стал центром притяжения жителей станицы.

Побывали депутаты и на заводе, где производится компрессорное оборудование.

Еще одним пунктом стал плавательный бассейн «Дельфин» в школе №1 станицы Динской. Его строительство завершилось в конце 2019 года. На площади 1,3 тысячи квадратных метров расположены две плавательные чаши. Бассейн строился в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» с 2018 года. На реализацию проекта потрачено более 133 миллионов рублей. Сегодня здесь с удовольствием занимаются дети и взрослые.

После объезда в культурно-досуговом центре станицы Динской состоялось совместное заседание трех комитетов ЗСК.

Открывая его работу, Сергей Жиленко напомнил, что в декабре 2019 года внесены изменения в краевой закон «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений». Они вступают в силу с 1 января 2021 года.

В соответствии с изменениями вопросы местного значения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения передаются на уровень муниципальных районов.

— 2020-й год у нас переходный. Поэтому необходимо разработать дорожные карты с поэтапной передачей данных полномочий. Сегодня на примере

Динского района посмотрим, как ведется эта работа, – отметил Сергей Жиленко.

С информацией выступили представители муниципалитета.

Как отметил глава района Евгений Пергун, ближайшая задача – провести оформление всего комплекса имущества сельских поселений, а затем передать его на уровень муниципального района.

В свою очередь председатель комитета Сергей Жиленко обратил внимание руководства района на необходимость ускорения этой работы, поиска инвесторов, готовых вкладывать средства в модернизацию объектов тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения.

Вопрос вызвал живое обсуждение. От населения в адрес руководства района, депутатского корпуса поступило множество вопросов и пожеланий.

— Самое главное, чтобы от передачи имущества не пострадало население Динского района. Такую задачу ставят губернатор края Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко, — подвел итог обсуждению Сергей Жиленко.

Затем участники заседания обсудили проблемы определения и применения кадастровой стоимости объектов капстроительства в Динском районе, вопросы, связанные с состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений и перегораживающих устройств на водных объектах и ряд других.