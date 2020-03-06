«Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 20 новых сельхозпредприятий

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6 марта 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В течение 2019 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 20 сельскохозяйственных предприятий Новороссийского, Анапского, Абинского, Крымского и Геленджикского районов края.



Общая мощность подключенных объектов сельхозназначения составила около пяти МВт. В числе наиболее крупных присоединенных объектов – предприятия по выращиванию и обработке сельскохозяйственных растений, грибоводческое и винодельные хозяйства.



– Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, является для нас приоритетным направлением деятельности,– отметил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко. – Выполняя технологическое присоединение сельскохозяйственных предприятий, энергетики вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.



Для удобства потребителей любой категории в зоне ответственности Юго-Западных электрических сетей действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, подать жалобу или обращение, оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг. Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф» и на сайте компании – www.kubanenergo.ru. Консультацию специалистов потребители могут получить по многоканальному телефону «горячей линии» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



В течение прошлого года компанией «Россети Кубань» всего было исполнено более 700 договоров технологического присоединения к электросетям объектов агропромышленного комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея общей мощностью свыше 40 МВт.