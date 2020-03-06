Весенние обострение: жительница Латвии устроила соседям «ад»

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6 марта 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Весенне обострение, фото соцсети

Весеннее обострение – дело серьезное! Иногда оно может испортить жизнь многим людям. Как это случилось в Латвии: жительница Дрейлини (поселок в Рижском районе) повадилась писать заявление в полицию, что ее каждую ночь пытаются изнасиловать соседи мужского пола. Жизнь людей превратилась в «ад».

Такая вот информация облетела латвийские СМИ! Некая Гунта стала донимать полицию заявлениями на соседей мужчин, что те бессовестно ее домогаются… по ночам. Разумеется, стражи правопорядка стали наведываться к лицам мужского пола, соседям, для расследования. Сама же Гунта без дела не сидела: оборудовала квартиру различными сигнализациями.

Правда выяснилась, когда «благочинная» дама стала гонять… демонов по квартире. По рассказам ее соседки следует, что «Гунте привиделись демоны и она, выгоняя их, вырвала ванну и затопила соседей, потом стала выкидывать вещи из окон, а когда приехала полиция, то она заявила, что нормальная». Стражи правопорядка не поверили женщине: ее доставили в психиатрическую больницу. Там и выяснилось, что у Гунты шизофрения.

На этом дело не закончилось: дама вернулась из лечебного заведения с кавалером. У него тоже шизофрения.

Как утверждают бдительные соседи, «он только немножко поехавший, а так понимает, что делает».

Сегодня Гунта вновь лечится в психбольнице, а квартирой ее заправляет кавалер.

Как решить вопрос с такими «шумными» соседями?

Представитель местного жилого комплекса Иво Киршблатс прокомментировал ситуацию: «В конкретном случае мы еще в прошлом году подали в суд. Сообщили, что арендаторы нарушают общественный порядок и просто в этом доме невозможно жить. И суд, скорее всего, будет в мае».

По всей вероятности, у Гунты возникло сезонное обострение. Что это такое?

Комментирует для «Аргументов Недели» вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш

«Тут, конечно, веселого мало. И для врачей, и для соседей. Сезонное обострение. Весеннее обострение психически нездоровых людей. Что произошло с данной дамой? Она перестала осознавать, что своим поведением нарушает чужую жизнь. Вот такое у нее мышление. Агрессивное. Есть такие больные, которые становятся дружелюбными, а тут совсем иное – агрессивное поведение. Поймите, что такие расстройства цикличны. Обычно они возникают осенью и весной. Весной световой день становится дольше и у человека меняются биоритмы. Происходит гормональный всплеск. Вот и следствие такого всплеска. Что делать соседям? Вопрос этот может решить только суд. В Латвии никто не имеет право держать в психбольнице совершеннолетнего человека. Он может сказать, что не хочет там находиться. А вот если суд решит, что человек опасен для общества, то его принудительно могут заставить лечиться. Но такое «разрешение» нужно еще получить. Я сочувствую соседям и желаю им терпения».