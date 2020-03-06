У большинства заболевших коронавирусом легкие симптомы болезни

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6 марта 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Пациенты находятся в изоляции в инфекционной больнице, фото соцсети

У большинства заболевших коронавирусом в столице легкие симптомы болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке», - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Параллельно с проведением тестов велась плотная работа над установлением полного круга контактов этих пациентов. Большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа.

Близкие – друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человека. Остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр. По состоянию на 16:00 в обсервационном центре размещены 2 человека из числа близких контактов заболевших.

Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования.

Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

Напоминаем, что 5 марта Указом Мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска – приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.