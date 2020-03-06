Первый Балтийский канал в Латвии прекратит выпуск новостей и передач 19 марта

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6 марта 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

1-й Балтийский канал в Латвии прекращает производство программ, фото соцсети

19 марта Первый Балтийский канал в Латвии прекращает производство программ, в том числе, ежедневной программы «Латвийское время».

По мнению представителей холдинга Baltijas Mediju Alianse, которому принадлежит ПБК, причина – «непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов».

Руководитель отдела маркетинга группы ВМА Синдия Фриденберга пояснила, что изменения касаются только производства собственных продуктов.

«Канал ПБК продолжит свою работу и предложит зрителям разнообразную программу. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистов. Программа «Латвийское время» выходила в эфир с 2004 года. Служба новостей – профессиональная команда из 33-х человек».

Директор службы новостей ПБК Юлия Пирогова отметила, что за все годы работы программа «Латвийское время» не получила ни одной претензии по поводу содержания и распространения информации, которая могла бы привести к остановке работы телеканала.

Комментарии политолога Яниса Григалиса:

«Несомненно, программа «Латвийское время» всегда пользовалось популярностью у русскоязычной части страны. Закрытие – потеря. Думаю, что закрытие такой программы скажется и на выборах, которые состоятся 25 апреля. Партиям будет сложно привлечь русскоязычное население. ПБК несомненно формировал мнение именно этой части населения. Но остались и другие программы, впрочем…»

«Аргументы Недели» обратились к экспертному источнику в Латвии, чтобы прояснить ситуацию.

«Почему сразу возникают мысли о политической подоплеке? Других вариантов нет? Насколько я знаю, но политика тут роли не играла. А играли деньги. Вернее, непонятные суммы, которые официально даже не проходили. Да, их вносили в «казну», а вот куда дальше они шли, увы, не совсем понятно. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Там не так все просто. Конечно, жаль простых журналистов, но следовало бы «директорам» думать раньше об этом. Почему уже давно арестованы счета ПБК? Подумайте об этом. Программа «Латвийское время» существовала 16 лет. Приходили в эфир совершенно разные представители партий, и все было нормально. Никто и никого не закрывал. Надо думать, что причина не в политике».