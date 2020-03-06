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На столах россиян стало меньше оленины и конины

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

На столах россиян стало меньше оленины и конины
фото: pixabey

Оленины и конины в России стало меньше. Одной из причин снижения производства специалисты называют сравнительно большую цену на такое мясо, а следовательно, невысокий спрос. При этом диетологи отмечают его полезные свойства и рекомендуют употреблять в условиях плохой экологической обстановки.

Производство оленины и мяса других представителей семейства оленевых (парного, остывшего, охлаждённого) за последние два года снизилось почти в три раза — с 610 тонн в 2017 году до 237 тонн в 2019-м; мяса и субпродуктов этих же животных в замороженном виде — с 3,3 до 3 тысяч тонн. За последние несколько лет в России также уменьшилось производство конины и мяса других представителей семейства лошадиные: парного, остывшего и охлаждённого — с 825 до 621 тонны; замороженного с 341 до 251 тонны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

СЕ

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