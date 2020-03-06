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В России стали чаще распадаться семьи

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В России стали чаще распадаться семьи
фото: pixabey

Семьи россиян за последние несколько лет стали менее крепкими. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52.

Так, самые крепкие браки оказались в Чечне (6,42), Ингушетии (4,94) и Республике Тыва (2,92). Кроме того, в пятёрку регионов-лидеров по показателю попали Дагестан (2,9) и Кабардино-Балкария (1,96).

 Наиболее часто союзы мужчины и женщины распадаются в Ленинградской области (1,01), Ненецком автономном округе (1,21), Сахалинской (1,22) и Курганской (1,23) областях, а также в Республике Коми (1,24).

СЕ

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