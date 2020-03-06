В Орле женщина упала в маршрутке, пострадавшую увезли на скорой

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6 марта 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: istoki.tv.

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Сегодня днем в Орле произошел инцидент с участием общественного транспорта. В одной из маршруток упала пожилая пассажирка. Женщина не удержалась за поручень.

По сообщениям ГИБДД, нарушений со стороны водителя не было. Другие пассажиры рассказали: он ехал медленно и резко не тормозил.

Сейчас пострадавшую женщину увезли на скорой помощи в больницу. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Липецке произошла авария вчера днем. На улице Космонавтов молодая женщина допустила наезд на 12-летнего мальчика.