Главная Детская Премия «Андрюша-2020»: заявки собраны, билеты - в продаже!

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6 марта 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В конкурсе на XI Премию «Андрюша-2020» для юных талантов в сфере искусства приняло участие 1738 детей со всей Челябинской области.

Самые многочисленные номинации - живопись и актерское мастерство. В конкурсе на «Андрюшу» приняли участие 72 коллектива. Более половины всех ребят, приславших заявки — дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, с ограничениями здоровья или воспитанники детских домов.

На данном этапе заявки направляются членам жюри – деятелям культуры и искусства мирового масштаба из Москвы. Председатель жюри - народный артист России Андрис Лиепа. В каждой из девяти номинаций конкурса будет выбран лауреат. Согласно положению о Премии "Андрюша", жюри может отметить двух победителей или не выбрать ни одного. Лауреаты награждаются статуэтками Премии "Мальчик, зажигающий звезды» из латуни и путевками в международные творческие школы и лагеря, фестивали и конкурсы. В каждой из номинаций будет определен "Золотой фонд" — это несколько детей или коллективов, подающих, по мнению жюри, большие надежды. Они вместе со своими наставниками отмечаются дипломами и приглашаются на церемонию награждения XI Премии «Андрюша». Результаты конкурса станут известны в начале апреля 2020 года.

Церемония награждения победителей и Гала-концерт ХI Премии "Андрюша" состоятся 23 апреля в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки. На концерте выступят около тысячи талантливых детей нашей области, лучшие выпускники-студенты вузов столицы и артисты театров, а также приглашенные звезды – друзья фонда из Москвы. Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области, ежегодно она проходит при поддержке Правительства Челябинской области и Администрации города Челябинска.

В прошлом году грандиозный Гала-концерт Юбилейной Х Премии "Андрюша" по телевидению и в интернете посмотрело более 200 тысяч человек, а в феврале 2020-го года фонд «Андрюша» удостоен Высшей общественной награды города Челябинска – Премии «Признание» в номинации «Лучший социально значимый проект».

Билеты на Премию «Андрюша-2020» уже в продаже, их можно приобрести в кассах города, заказать у организатора Детского фонда "Андрюша" по телефонам:

8 (351) 235 75 55, 775 45 40, на сайте: https://chel.kassy.ru/event/2-15145/hall/

Цена – от 400 до 3500 рублей.

Вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку талантливых детей Южного Урала.

Возрастной ценз – 0+

Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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