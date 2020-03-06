Собянин рассказал о создании клубов для общения пожилых людей

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6 марта 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин посетил первый в Москве социальный центр нового формата. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии проекта «Мой социальный центр» в ходе посещения одного из таких городских клубов для общения пожилых людей, расположенного в Таганском районе столицы.

«Второй проект, который мы запустили тоже недавно, - создание клубов по местожительству. Реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, каких-то социальных пособий и так далее. Создание такой клубной атмосферы, когда люди могут прийти, здесь отдохнуть, пообщаться, заняться тем, чем им интересно. То есть это по сути их «домашняя гостиная», потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, здесь друзья, товарищи. Это, мне кажется, тоже позитивный проект. Я думаю, что мы в ближайшие годы создадим еще 26 клубов, ну и постепенно будем наполнять весь город вот такой вот средой», - заявил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что очень важна поддержка крупных предприятий для реализации подобных проектов в городе.

«Нам очень важна поддержка крупногородских предприятий. Сбербанк оказал нам содействие в создании Таганского клуба: предоставил помещение, софинансирование этого проекта», - отметил он.

Собянин пояснил, что помимо создания социальных клубов в районах столицы уже несколько лет реализуется проект «Московское долголетие».

«Мы реализуем два больших проекта - это «Московское долголетие», которому исполнилось буквально недавно два года, такой первый юбилей. Казалось бы, совсем небольшой, но при этом уже больше 350 тыс. москвичей приняли участие в этом проекте. Он пользуется большой популярностью и поддержкой», - сказал мэр.

«Мой социальный центр» - новое городское клубное пространство Москвы. Это место живого общения и добрососедства, где главными организаторами активностей и хозяевами выступают сами жители.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, «Мой оциальный центр» Таганского района полностью приспособлен для посещения маломобильных граждан.

В нем также обустроены четыре комфортных пространства. В спортивном зале можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства. В гостиной можно поиграть на бильярде, в шашки, видеоигры.

Также в центре работает 24 клуба по интересам: «Аптекарский огород», «Два кия», «Ракетка», «Флористика и коллаж», «Садовод», «Астроном», «Багаж», «СоцТур», «Мои истоки», «Волшебный клубочек», «Любители истории Руси», «Секреты долголетия» и другие.

В рамках сотрудничества со Сбербанком были организованы курсы лекций по финансовой грамотности. Помимо этого, при партнерстве с сервисом экосистемы Сбербанка «Работа.ру» был создан инструмент поиска работы для соискателей в возрасте от 50 лет.

Отмечается, что со дня открытия гостями центра стали 13,3 тыс. человек. Ежедневно сюда приходят более 200 человек.