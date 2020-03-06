Болезни вопреки:10 знаменитостей, победивших смертельные заболевания

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6 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Больница Генри Форда Блумфилд, США

Далеко не всегда тяжёлая болезнь - это приговор. Многим удаётся, благодаря современной медицине и собственной воле, возвращаться к полноценной жизни. "Аргументы Недели" собрали яркие истории преодоления заболеваний известных людей. Такие примеры должны вдохновить и других на борьбу с любыми трудностями.

Хью Джекман

У любимой всеми бессмертной Росомахи – Хью Джекмана в 2013 году диагностировали базальноклеточную карциному или проще говоря рак кожи. В 2014 году актер перенес три операции на лице. Благодаря лечению и позитивному настрою болезнь отступила. Хью Джекман теперь всем настоятельно рекомендует пользоваться солнцезащитными кремами и вообще меньше находиться под палящим солнцем. «Пожалуйста, не будьте глупы, как я. Обязательно проверяйтесь».

Дарья Донцова

Знаменитая писательница Дарья Донцова могла не удивить поклонников десятками своих детективов. В 1998 году Дарья обратилась к онкологу с жалобами в области груди, но оказалось, что болезнь уже достигла последней, четвертой стадии. Врач объявил ужасные новости: «Жить Вам осталось месяца три». Долгие курсы химеотерапии и ряд сложнейших 18 операций Донцова стойко переносила, ведь дома ее ждали трое детей, пожилая мама и любимые питомцы.​ ​ Именно в этот период времени Дарья Донцова стала писать, чтобы хоть иногда забывать свое тяжелое​ лечение. «Можно пожалеть себя первые два часа, потом вытереть сопли и понять, что это не конец. Придется лечиться. Рак лечится».

Анджелина Джоли

Рак груди – это один из самых распространённых видов рака у женщин. Поэтому есть женщины, которые предпочитают спастись от еще не существующей, но вполне возможной угрозы. Несколько лет назад Анджелина Джоли после прохождения медицинских обследований сделала мастэкомию с последующей реконструкцией,​ т.е. она удалили молочные железы.​ ​ Позднее она решилась и на удаление яичников. Решение Джоли приняла после проведения генетического анализа. Ведь именно из-за рака груди умерла ее мама и тетя. Анализ показал 87% вероятности возникновения рака груди и 51% развития рака матки.​ ​ Теперь ее шансы заболеть раком груди упали до 5%.

Владимир Познер

Мэтр российской журналистики Владимир Познер обнаружил онкологию в 1993 году. Он проходил обследование в американской клинике, специалисты сказали, что диагноз не смертелен, повезло, что обнаружили болезнь на ранней стадии. «Было ощущение, что я на полном ходу влетел в кирпичную стену». Он прошел курс химеотерапии, затем опухоль удалили. Для Владимира чудодейственным лекарством стала его семья и друзья, которые поддерживали его и ни на минуту не переставали верить в победу. В конце концов рак отступил.​ ​ С тех пор уже 25 лет Владимир Познер регулярно проходит медицинское обследование.

Лэнс Армстронг

Даже спортсмены подвержены риску заболеть раком. Сильнейший велогонщик мира Лэнс Армстронг в 1996 году узнал о страшной болезни – запущенный рак яичек с метастазами по всему организму. Как и любой другой профессиональный спортсмен Лэнс не сдался и решился на рискованный шаг – попробовать экспериментальный метод лечения с возможными побочными эффектами. Шансы были просто мизерными, но семикратный победитель Tour​ de France​ одержал восьмую, самую важную победу в его жизни.

Памела Андерсон

Кроме раковых заболеваний есть огромное количество не менее страшных болезней. В 2002 у главной «спасательницы Малибу» диагностировали гепатит С. По словам Памелы Андерсон, заразилась она этим недугом в 90-ых годах от своего бывшего мужа, когда они делали татуировки одной машинкой. Памела пыталась излечиться в течение 13 лет. В 2015 году благодаря новому экспериментальному лекарству вирус удалось победить.

Юрий Николаев

Российский телеведущий Юрий Николаев узнал о раке кишечника в 2007 году. «Мир как будто почернел», но Юрий собрал всю свою волю к жизни в кулак и несколько лет боролся с болезнью. В отличие от соотечественников, он принял решение не уезжать на лечение за границу, а обратиться в специализированный центр в Москве. Юрий перенес ряд операций и курс химеотерапии. Болезнь отступила. Будучи верующим человеком, Юрий уверен, что жив благодаря Богу.

Лайма Вайкуле

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле столкнулась с раком груди в 1991 году. Американские врачи давали мизерные шансы на победу. Но благодаря любви к жизни и множествам процедур болезнь отступила.​ ​ Рак заставил Лайму полностью пересмотреть свою жизнь, поменять привычки, она стала больше внимания уделять своей семье и близким людям. «Лишь пережив то, что случилось со мной, я по-другому стала смотреть на жизнь». Теперь Лайма поддерживает всех, кто столкнулся со страшным диагнозом.

Юлия Волкова

Юлия Волкова – одна из солисток скандальной и мега популярной группы «t.A.T.u» пропала из зоны видимости всех СМИ в 2012 году. Певица столкнулась с заболеванием – рак щитовидной железы. Ей удалили опухоль, но во время хирургических вмешательств был задет голосовой нерв, после операции она очнулась, а проронить слово не смогла. Рак она поборола, но впереди у нее была новая задача – вернуть голос, чтобы не петь, а хотя бы говорить.

Борис Корчевников

Не все знают, но у известного ведущего передачи «Прямой эфир» Бориса Корчевникова когда-то диагностировали ужасный диагноз – опухоль головного мозга. Вскоре выяснилось, что опухоль доброкачественная и ее можно прооперировать. Врачи провели трепанацию черепа и удалили опухоль. Все прошло успешно и Борис начал восстанавливаться. Сейчас ведущий хорошо себя чувствует и не вспоминает, что когда-то услышал страшные слова: «У вас рак».