Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова празднует день рождения

В пятницу, 6 марта, день рождения празднует первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. С праздником Героя Советского Союза поздравил сегодня утром президент России Владимир Путин.

Валентине Терешковой исполнилось 83 года. В день рождения первой женщины-космонавта глава государства отметил, что она принадлежит к славной когорте настоящих героев, которые обладают смелостью, силой духа и целеустремленностью.