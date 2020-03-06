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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова празднует день рождения

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова празднует день рождения
первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В пятницу, 6 марта, день рождения празднует первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. С праздником Героя Советского Союза поздравил сегодня утром президент России Владимир Путин.
 
Валентине Терешковой исполнилось 83 года. В день рождения первой женщины-космонавта глава государства отметил, что она принадлежит к славной когорте настоящих героев, которые обладают смелостью, силой духа и целеустремленностью.
 
Путин отметил, что глубокого признания достойны профессиональная биография и личный вклад Терешковой в развитие национальной космической программы. Политик также отметил общественную и законотворческую деятельность Валентины Владимировны.
ЕТ

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